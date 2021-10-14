Коллекции студентов-дизайнеров из Иваново продаются на маркетплейсах

Студенты Ивановского политехнического университета начинают сотрудничество с ведущими фабриками легкой промышленности еще в процессе своего обучения в вузе. Ректор университета Евгений Румянцев на Всероссийском отраслевом форуме "Мануфактура 4.0" рассказал о том, как в учебном заведении перестроили программы подготовки специалистов для текстильной промышленности и к чему это привело. В частности, коллекции начинающих дизайнеров - студентов выпускных курсов - уже успешно продаются в интернет-магазинах.

- От образовательных учреждений наши ивановские предприятия расположены на расстоянии вытянутой руки, и мы решили использовать это преимущество, - отметил Евгений Румянцев.

Он рассказал, что перед тем, как реформировать систему подготовки кадров для отрасли, в вузе изучили и российский, и зарубежных опыт, и в результате пришли к выводу: нужно сотрудничать с потенциальными работодателями будущих выпускников.

- Не прибегая к поддержке Минпромторга или Минобразования, мы, двигаясь шаг за шагом, создали центр компетенций, сформировали устойчивую экосистему с нашими предприятиями, - отметил ректор вуза. - И они вложили не только финансовые ресурсы.

В Ивановском политехническом университете были созданы базовые кафедры ведущих предприятий и лаборатории, где студенты могли обучаться передовым технологиям в текстильном производстве и дизайне.

Евгений Румянцев подчеркивает: для этого потребовалось и повысить компетенцию преподавательского состава, иначе воспитать востребованного специалиста для отрасли не представляется, возможным. Именно на базе вуза появились коммуникационные площадки, где до сих пор ведут активный диалог ученые, будущие специалисты и предпринимательское сообщество. Это позволяло актуализировать образовательные программы: ведь бизнесу нужны сотрудники, которых не нужно переобучать.

Впрочем, Евгений Румянцев назвал важным шагом в обновлении системы подготовки кадров саму смену устоявшейся парадигмы - вуз обучает студента. В Ивановском университете обучают сразу будущих специалистов для конкретных предприятий отрасли. И этот принцип удается соблюдать даже с творческими специальностями.

- Дизайнер для индивидуальной работы и дизайнер для массового производства - это два разных дизайнера. Как их обучать? Ответить на этот вопрос мы попытались в сотрудничестве с несколькими предприятиями по выпуску одежды, - отметил Евгений Румянцев. - В результате - коллекции, созданные нашими студентами, продаются на Wildberries.

Подготовка квалифицированных кадров для легпрома по новым профессиям и компетенциям, остается одним из самых актуальных вопросов в отрасли, отметили в правительстве Ивановской области.

- Мы уделяем этому отдельное внимание. В этом году выиграли грант на создание новых мастерских, оборудованных по двум компетенциям "Технология моды" и "Цифровой модельер". Уже в следующем году в учреждениях среднего профессионального образования будут созданы четыре новые мастерские. Такие учебные пространства появятся в четырех городах Ивановской области: Иваново, Фурманов, Кинешма, Родники, - рассказала "РГ" вице-губернатор Людмила Дмитриева. - На базе профильного учебного заведения в сфере высшего образования Ивановского государственного политехнического университета, создан и работает Центр компетенций текстильной и легкой промышленности, который включает в себя студию цифровой моды, студию fashion-дизайна и технологий с презентационной демо-зоной и лабораторией трикотажного производства, а также студию текстильного производства. Кроме того, наши дизайнеры имеют доступ к базе данных тренд-бюро WGSN, библиотеки и инструменты которой активно используются для создания своих новых коллекций на следующие сезоны, учитывая перспективные тенденции.

Совместно с тремя колледжами с нуля разработана образовательная программа подготовки операторов вязально-швейного оборудования. На 2022-2023 учебный год изменены нормы приема в колледжи по образовательным программам легкой промышленности, введены дополнительные бюджетные места по профессии "Швея". Это позволило увеличить прием на обучение до 510 человек. Активное участие в подготовке кадров принимают крупнейшие предприятия региона - они готовы предоставить свое высокотехнологическое оборудование для практического обучения студентов.