Москва станет первым крупным городом с электротранспортом

Через шесть-семь лет Москва станет первым в мире крупным городом, который полностью перейдет на электрический общественный транспорт. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества" в рамках "Российской энергетической недели".

Сейчас в Москве самый большой парк электробусов, сказал Собянин. К концу года их число увеличится до тысячи, а через шесть-семь лет в Москве вообще не останется дизельных автобусов. Темпы строительства рельсового транспорта тоже превышают динамику всех европейских и американских городов.

За последние десять лет Москва снизила энергоемкость валового регионального продукта на 37%, отметил мэр столицы.

При этом энергопереход должен происходить не за счет людей, бизнеса, их доходов и благополучия, подчеркнул Собянин. За последнее десятилетие в энергетику Москвы было инвестировано 1,7 триллиона рублей. Теплоснабжение столицы значительно улучшилось: если раньше за год было две-три аварии, и отключение тепла в домах на много часов, то сейчас такие ЧП случаются раз в пять лет. При этом тарифы для населения за этот период ни разу не повышались выше инфляции.

С повышением энергоэффективности связана и программа реновации, по которой предполагается переселить в новые дома около миллиона горожан с 220 млн кв. м. старых домов. Говорить о применении новых энергоэффективных технологий, например, ветряков или солнечных батарей, невозможно, если дом старый. Аналогов программе реновации в мире практически не существует, подчеркнул Собянин.