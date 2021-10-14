Новости

Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
В Минпромторге назвали риски от введения "углеродного налога" в ЕС 15:34
Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге 15:31
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах 15:26
Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Москва станет первым крупным городом с электротранспортом 15:11
Матвиенко призвала не допустить ущемления прав женщин в Афганистане 15:07
Появилось видео ареста студента, устроившего стрельбу в вузе Перми 15:06
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса 15:00
Минсельхоз выделит овощеводам 5 млрд рублей на сдерживание роста цен 14:53
Польша выдала России убийцу школьницы, которого искали 26 лет 14:51
СМИ: Япония отказалась предоставить статус беженца гражданину РФ 14:49
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года 14:43
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег 14:40
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете 14:30
В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ 14:26
Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания 14:25
Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании 14:22
Мощный циклон навис над греческой столицей 14:19
Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья 14:18
Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 15:11
Рубрика: Власть

Москва станет первым крупным городом с электротранспортом

Текст: Марина Трубилина
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Через шесть-семь лет Москва станет первым в мире крупным городом, который полностью перейдет на электрический общественный транспорт. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества" в рамках "Российской энергетической недели".

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Юбилейный 800-й электробус вышел на улицы Москвы

Сейчас в Москве самый большой парк электробусов, сказал Собянин. К концу года их число увеличится до тысячи, а через шесть-семь лет в Москве вообще не останется дизельных автобусов. Темпы строительства рельсового транспорта тоже превышают динамику всех европейских и американских городов.

За последние десять лет Москва снизила энергоемкость валового регионального продукта на 37%, отметил мэр столицы.

При этом энергопереход должен происходить не за счет людей, бизнеса, их доходов и благополучия, подчеркнул Собянин. За последнее десятилетие в энергетику Москвы было инвестировано 1,7 триллиона рублей. Теплоснабжение столицы значительно улучшилось: если раньше за год было две-три аварии, и отключение тепла в домах на много часов, то сейчас такие ЧП случаются раз в пять лет. При этом тарифы для населения за этот период ни разу не повышались выше инфляции.

С повышением энергоэффективности связана и программа реновации, по которой предполагается переселить в новые дома около миллиона горожан с 220 млн кв. м. старых домов. Говорить о применении новых энергоэффективных технологий, например, ветряков или солнечных батарей, невозможно, если дом старый. Аналогов программе реновации в мире практически не существует, подчеркнул Собянин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Александр Новак назвал причины энергетического кризиса в Европе
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения