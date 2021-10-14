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14.10.2021 01:28
Рубрика: Общество

На ВДНХ начали монтировать самый большой каток в столице

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 235(8586)
Казалось бы, о какой зиме можно говорить, если в столице еще совсем тепло, и только-только ушло запоздавшее "бабье лето"? Тем не менее на ВДНХ уже вовсю строят самый большой в городе каток с искусственным покрытием.
Тема оформления катка пока не раскрывается, но, как надеется администрация выставки, качественное ледовое покрытие привлечет, как и год назад, десятки тысяч любителей коньков Фото: Сергей Куксин Тема оформления катка пока не раскрывается, но, как надеется администрация выставки, качественное ледовое покрытие привлечет, как и год назад, десятки тысяч любителей коньков Фото: Сергей Куксин
Тема оформления катка пока не раскрывается, но, как надеется администрация выставки, качественное ледовое покрытие привлечет, как и год назад, десятки тысяч любителей коньков Фото: Сергей Куксин

- На то, чтобы построить его и всю необходимую инфраструктуру, требуется минимум полтора месяца, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков. - Только на замораживание льда уйдет две недели - ведь площадь катка почти 20,5 тысячи квадратных метров.

Московская канатная дорога закроется 18 октября

Расположится каток на Центральной аллее от павильона N 1 "Центральный" до павильона N 58 "Земледелие". Кроме большого круга, на нем предусмотрен и специальный детский каток площадью 900 квадратных метров, и "Аллея влюбленных" вокруг фонтана "Дружба народов". С учетом социальной дистанции на таком пространстве смогут кататься одновременно 4,5 тысячи человек.

Как и в прошлом году, билеты на каток из-за пандемии можно будет приобретать только в режиме онлайн на сайте выставки. Электронная касса сможет вовремя остановить продажу, если на льду или скажем, в раздевалке окажется слишком много народа. О ценах, по словам Жесткова, говорить пока преждевременно, но как он подчеркнул, выставка всегда стремится поддерживать адекватный уровень цен. Напомню, в прошлом году сеанс на катке стоил от 150 до 650 рублей в зависимости от дня недели, времени суток и возраста посетителя.

В этом году на катке будет четыре пункта проката, два пункта заточки коньков, ресторан, бизнес-павильон, медпункт и 10 уличных точек питания. А для любителей прогулок по ВДНХ появится еще и пешеходный мост "Северное сияние", по которому можно будет пройти через каток.

По традиции, каток готовится принять посетителей во второй половине ноября, когда в столице открывается зимний сезон. Какая в это время в городе будет погода, для катка с искусственным льдом значения не имеет. Используемое охлаждающее оборудование сможет поддерживать ледовое покрытие в рабочем состоянии и при +5 градусах. А вот катки с естественным льдом начнут заливать лишь с установлением стабильных морозов. Когда их стоит ожидать? В метеобюро Москвы и области "РГ" рассказали: "Первый снег может выпасть уже в конце октября. Но постоянный снежный покров ожидаем лишь после 24 ноября".

Напомню, всего зимой в столице обычно открывается более полутора тысяч катков с натуральным и искусственным покрытиями.

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