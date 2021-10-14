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14.10.2021 14:17
Рубрика: Культура

На ВДНХ возобновляются экскурсии в легендарный самолет Як-42

Текст: Ирина Огилько

На ВДНХ возобновляются экскурсии в легендарный самолет Як-42, установленный на площади Промышленности. В ближайшую субботу пройдут они бесплатно для всех желающих, об этом сообщили "РГ" в пресс-службе выставки.

Фото: Сергей Куксин
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История появления этого самолета на выставке началась в далеком 1981 году. На этом лайнере был установлен мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета - 4730 километров, от Раменского до Читы. В 1979 году самолет представлял достижения отечественного самолетостроения на международном авиасалоне Ле-Бурже во Франции. После установки на ВДНХ в салоне самолета создали музей, который закрылся в 1994-м году. Затем в нем открыли галерею современного искусства. Но в 2018 году доступ в самолет полностью закрыли.

С этого времени, по данным пресс-службы, не раз гости выставки интересовались, можно ли поднять и осмотреть самолет изнутри. И вот, такая возможность предоставилась. Обновленный самолет станет новой выставочной площадкой, куда будут водить экскурсантов.

"В первый день работы новой экскурсионной площадки, гости выставки пройдут внутрь самолета, и сидя в комфортных кожаных креслах, они узнают историю самолета Як-42, послушают рассказы о летчиках, аэропортах, диспетчерах, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков. - Также можно будет увидеть и потрогать приборы и агрегаты лайнера, узнать как они работают".

При желании участники экскурсий смогут попрактиковаться на авиатренажере, который установлен в кабине самолета, под руководством професионального пилота можно будет поднять машину в воздух, выполнить разворот, набрать высоту и плавно снизиться. На время "полета" можно будет примерить фуражку пилота, сделать селфи за штурвалом или записать короткое видео о своем полете. Время "полета" одного экипажа - 5-6 минут, в полете участвуют два человека и инструктор. Экскурсию проведет военный летчик, основатель летной школы "Авиатор" Евгений Мартенюк.

18 октября экскурсии будут идти для всех желающих с 12:00 до 18:00 бесплатно, без предварительной регистрации. Ношение маски во время экскурсий и посещения других объектов ВДНХ обязательно.

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