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14.10.2021 09:36
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Столичный "Техноград" запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям

Текст: Любовь Проценко

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на 10 новых онлайн-курсах. Образовательные программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton, графическому дизайну. Слушателей также научат управлению ИТ-проектами и SEO-продвижению, которое позволяет повысить позиции сайта при запросе в поисковых системах. Кроме того, все желающие смогут обучиться по таким направлениям, как "Анализ данных", "3D-моделирование и 3D-печать". Для выбора доступно один или несколько курсов, регистрация проходит на сайте "Технограда". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на официальном портале мэра.

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"Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тысяч человек".

Дистанционные курсы ориентированы на широкую аудиторию в возрасте 18 лет и старше. Для их успешного прохождения достаточно базовых навыков по выбранному направлению. Например, для обучения продвижению в социальных сетях полезным будет иметь общие представления об этих ресурсах. Посещающим курсы дизайна желательно быть знакомым с основными графическими редакторами. Курс "Управление проектом (project-management) в области ИТ" рассчитан как на тех, кто уже имеет опыт работы в сфере информационных технологий, так и на тех, кто только планирует попробовать свои силы в этой области.

Продолжительность обучения на разных программах варьируется от шести до 11 недель. Курс разделен на модули, в каждом из которых предусмотрены видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, контрольное тестирование. Новый модуль открывается еженедельно, но изучать его можно в любое удобное время.

"По итогам прохождения программы все слушатели получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Выпускники, у которых будет не менее 60 процентов от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских "Технограда" и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации", - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первый модуль из курса "Программист Python (уровень) #1" уже доступен для просмотра. По направлению "Графический дизайн" обучение началось 12 октября, курсы "Анализ данных" и "Дизайнер интерьера" стартуют 17 октября, а "SEO-специалист", "Управление проектом (projectmanagement) в области ИТ" и "3D моделирование и 3D печать" - 22 октября. Занятия по программам "Цифровая журналистика: журналист-блогер" и "Продвижение в социальных сетях" начнутся 1 ноября.

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