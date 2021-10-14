Наталья Сергунина: Столичный "Техноград" запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на 10 новых онлайн-курсах. Образовательные программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton, графическому дизайну. Слушателей также научат управлению ИТ-проектами и SEO-продвижению, которое позволяет повысить позиции сайта при запросе в поисковых системах. Кроме того, все желающие смогут обучиться по таким направлениям, как "Анализ данных", "3D-моделирование и 3D-печать". Для выбора доступно один или несколько курсов, регистрация проходит на сайте "Технограда". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на официальном портале мэра.

"Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тысяч человек".

Дистанционные курсы ориентированы на широкую аудиторию в возрасте 18 лет и старше. Для их успешного прохождения достаточно базовых навыков по выбранному направлению. Например, для обучения продвижению в социальных сетях полезным будет иметь общие представления об этих ресурсах. Посещающим курсы дизайна желательно быть знакомым с основными графическими редакторами. Курс "Управление проектом (project-management) в области ИТ" рассчитан как на тех, кто уже имеет опыт работы в сфере информационных технологий, так и на тех, кто только планирует попробовать свои силы в этой области.

Продолжительность обучения на разных программах варьируется от шести до 11 недель. Курс разделен на модули, в каждом из которых предусмотрены видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, контрольное тестирование. Новый модуль открывается еженедельно, но изучать его можно в любое удобное время.

"По итогам прохождения программы все слушатели получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Выпускники, у которых будет не менее 60 процентов от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских "Технограда" и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации", - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первый модуль из курса "Программист Python (уровень) #1" уже доступен для просмотра. По направлению "Графический дизайн" обучение началось 12 октября, курсы "Анализ данных" и "Дизайнер интерьера" стартуют 17 октября, а "SEO-специалист", "Управление проектом (projectmanagement) в области ИТ" и "3D моделирование и 3D печать" - 22 октября. Занятия по программам "Цифровая журналистика: журналист-блогер" и "Продвижение в социальных сетях" начнутся 1 ноября.