Ночью в столице усилится дождь

Дождь в столице продолжится до вечера пятницы. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночные часы. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

С 08:00 13 октября до 18:00 14 октября в отдельных районах города уже выпало до 9 мм осадков. Наибольшее количество дождей, вопреки прогнозам метеорологов, вылилось в Зеленограде и Северном округе. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено", - сообщают специалисты комплекса.

По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до вечера пятницы. В ночные часы он может резко усилиться, кроме этого поднимется ветер до 14-16 м/с . Сильный ветер и ливневый характер дождя могут спровоцировать засорение ливневых решеток, что приведет к подтоплению территорий.

Если вы обнаружили временное скопление воды, сообщите в единую диспетчерскую службу ЖКХ по телефону +7(495)5395353, дежурному ГБУ "Мосводосток" +7(495)6578703 или на портал gorod.mos.ru