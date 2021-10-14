Объявлена дата Дней культуры Беларуси в России

Спектакли белорусского академического театра имени Янки Купалы "Павлинка" и "Вечер" включены в афишу предстоящих Дней культуры братской страны в России.

Их планируется провести с 31 октября по 3 ноября, подтвердил БЕЛТА первый заместитель министра культуры РБ Валерий Громада.

Все мероприятия, уточнил он, намечено провести в российской столице. Однако, добавил он, окончательная программа еще прорабатывается и география мероприятий может быть и расширена.

Известно, в частности, что москвичей ожидают вернисажи белорусских мастеров живописи и новейшие работы национальных кинематографистов в рамках дней белорусского кино. Кроме того, к проведению традиционных мероприятий Союзного государства приурочено и проведение совместного заседания коллегий министерств культуры двух стран.

В свою очередь российская сторона, добавила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, намерена до конца года организовать в Синеокой две выставки. Одна из них под названием "Минская школа художников" представит фотографии из фондов выставочного центра "Росфото" в Санкт-Петербурге. Вторая выставка будет посвящена современной российской фотографии.

Манилова пояснила, что к этим двум встречам с искусством планируется приурочить и проведение разноплановых творческих проектов. Речь идет, в том числе, и об организации российско-белорусской творческой платформы для поддержки молодежных стартапов.

Валерий Громада и Алла Манилова, сообщает агентство, приняли участие 14 октября в заседании экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства, которое состоялось в Москве. На нем были определены три номинанта на эту награду.