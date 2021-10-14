Оперштаб: В Москве только треть пенсионеров вакцинированы от COVID-19

Новости

РКН соствил протокол на "Дождь" за отсутствие маркировки на материале 14.10.2021
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе 14.10.2021
Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов 14.10.2021
Ночью в столице усилится дождь 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения 14.10.2021
Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 14.10.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки" 14.10.2021
Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 14.10.2021
Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой 14.10.2021
Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19 14.10.2021
Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов 14.10.2021
Два московских ресторана получили две звезды Michelin 14.10.2021
Семь московских ресторанов получили звезду Michelin 14.10.2021
Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды 14.10.2021
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге 14.10.2021
Сергунина: Гид Michelin - знак мирового признания московских ресторанов 14.10.2021
Валерия Леонтьева отпустили из больницы 14.10.2021
Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города 14.10.2021
Более половины населения Мурманской области привились от COVID-19 14.10.2021
ВОЗ выступила за создание мировой платформы по борьбе с COVID-19 14.10.2021
Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров 14.10.2021
ФАС оценила уровень наценки на продукты в торговых сетях 14.10.2021
Путин наградил Маслякова орденом 14.10.2021
Пелагее запретили въезд на Украину 14.10.2021
В Ленобласти объяснили введение 100-процентной вакцинации 14.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 23:45
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве только треть пенсионеров вакцинированы от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8587)
Как и в целом по стране, в столице снова растет заболеваемость COVID-19. Вчера было выявлено 6712 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 4410 заболевших. Прирост всего за сутки составил 52 процента. Таким образом, город вернулся к показателям июля, когда он переживал очередной пик распространения инфекции.

На этом фоне столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом больше всего волнует здоровье старшего поколения горожан. Дело в том, что более чем из 5 миллионов москвичей, привившихся от опасной инфекции, на их долю приходится всего 23 процента. Из общего же числа горожан в возрасте 65+ вакцинировались только третья часть. Но именно пенсионеры тяжелее всего переносят новую болезнь, которая часто ведет себя по оценке врачей совершенно непредсказуемо. Только четыре процента пожилых людей переносят коронавирус бессимптомно, это вдвое меньше, чем другие слои населения. В результате 60 процентов коек в ковидных стационарах Москвы сейчас занимают именно горожане в возрасте старше шестидесяти лет, а каждый второй вновь госпитализируемый - пенсионер.

Фото: Никита Митюнин/РГ
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса

Ни город, ни врачи, ни родные не способны спасти этих москвичей, если они не вакцинируются. Сделать спасительный укол в Москве очень легко: в своей поликлинике - по записи, в ГУМе на Красной площади и ряде других торговых центров, перечисленных на сайте департамента здравоохранения, прививку можно сделать в любое удобное время семь дней в неделю. Каждого москвича в возрасте 65+, который услышит этот призыв оперативного штаба, ждет подарок. Это может быть коробка "С заботой о здоровье", в которой масса полезных вещей - тонометры, пульсоксиметры, набор масок, витамины, косметика, хорошая зубная паста и другие. Стоимость набора - 10 тысяч рублей, с этой недели в столице можно взять и деньгами после того, как вакцинация будет проведена - не важно, однокомпонентной или двухкомпонентной вакциной. Но самый лучший подарок за вакцинацию - это жизнь, за которую можно не опасаться.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит полеты в девять стран и снимет ограничения с Египта
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает