Оперштаб: В Москве только треть пенсионеров вакцинированы от COVID-19

Как и в целом по стране, в столице снова растет заболеваемость COVID-19. Вчера было выявлено 6712 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 4410 заболевших. Прирост всего за сутки составил 52 процента. Таким образом, город вернулся к показателям июля, когда он переживал очередной пик распространения инфекции.

На этом фоне столичный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом больше всего волнует здоровье старшего поколения горожан. Дело в том, что более чем из 5 миллионов москвичей, привившихся от опасной инфекции, на их долю приходится всего 23 процента. Из общего же числа горожан в возрасте 65+ вакцинировались только третья часть. Но именно пенсионеры тяжелее всего переносят новую болезнь, которая часто ведет себя по оценке врачей совершенно непредсказуемо. Только четыре процента пожилых людей переносят коронавирус бессимптомно, это вдвое меньше, чем другие слои населения. В результате 60 процентов коек в ковидных стационарах Москвы сейчас занимают именно горожане в возрасте старше шестидесяти лет, а каждый второй вновь госпитализируемый - пенсионер.

Ни город, ни врачи, ни родные не способны спасти этих москвичей, если они не вакцинируются. Сделать спасительный укол в Москве очень легко: в своей поликлинике - по записи, в ГУМе на Красной площади и ряде других торговых центров, перечисленных на сайте департамента здравоохранения, прививку можно сделать в любое удобное время семь дней в неделю. Каждого москвича в возрасте 65+, который услышит этот призыв оперативного штаба, ждет подарок. Это может быть коробка "С заботой о здоровье", в которой масса полезных вещей - тонометры, пульсоксиметры, набор масок, витамины, косметика, хорошая зубная паста и другие. Стоимость набора - 10 тысяч рублей, с этой недели в столице можно взять и деньгами после того, как вакцинация будет проведена - не важно, однокомпонентной или двухкомпонентной вакциной. Но самый лучший подарок за вакцинацию - это жизнь, за которую можно не опасаться.