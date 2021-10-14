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14.10.2021 18:12
Рубрика: Власть

Первый современный военкомат появится в России к будущей весне

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Стал известен срок готовности первого в стране военного комиссариата, модернизированного в рамках масштабного проекта Минобороны России.
Военкоматы хотят сделать такими, чтобы туда призывники шли не по принуждению или повестке, а по желанию. Фото: Татьяна Андреева Военкоматы хотят сделать такими, чтобы туда призывники шли не по принуждению или повестке, а по желанию. Фото: Татьяна Андреева
Военкоматы хотят сделать такими, чтобы туда призывники шли не по принуждению или повестке, а по желанию. Фото: Татьяна Андреева

Его планируют открыть в Тверской области к началу весеннего призыва-2022. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. "Новый, цифровой военкомат должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации", - сказал он после совещания в Москве у замминистра обороны Тимура Иванова.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Минобороны планирует до конца года провести залповый пуск ракет "Циркон"

Напомним, что Тверская область определена в качестве пилотной для отработки проекта минобороны по приведению всех военных комиссариатов и пунктов отбора к современным требованиям. В июне, находясь в Тверской области, министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске этого проекта.

По словам министра, его реализация позволит сделать военкоматы такими, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию".

Позже на селекторном совещании в минобороны губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал Шойгу, что в Подмосковье удалось сократить с 30 до 20 дней время постановки граждан на воинский учет в военкомате. "Но вы поставили задачу довести эту услугу до одного дня. Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить", - сказал губернатор.

Он также озвучил задачу максимум - оцифровать услугу так, чтобы ее можно было получать на региональном портале, то есть без обязательного визита в многофункциональный центр или военный комиссариат.

"Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с коллегами из минобороны. Это потребует интеграции баз данных и особого внимания, с учетом сведений, которые составляют государственную тайну. Но мы работаем, и при вашей поддержке здесь тоже все получится", - не сомневается Воробьев.

А глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что программу развития 14 военных комиссариатов региона полностью завершат к концу 2023 года.

"К реализации некоторых вопросов программы мы уже приступили", - отметил Аксенов.

На текущей неделе минобороны обнародовало некоторые данные о том, как сейчас идет оптимизация работы и совершенствование материальной базы военных комиссариатов. "Предусмотрены поставки туда новой оргтехники, современных систем связи и автотранспорта повышенной комфортности для перевозки призывников.

Также ведется работа по созданию единой электронной базы граждан, призываемых на службу", - сообщили военные.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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