Почти каждый второй москвич хочет пройти экспресс-тестирование на ковид

В столице открыли двадцать общественных пунктов для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Как показал опрос респондентов сервиса SuperJob, почти каждый второй москвич готов сдать экспресс-анализ.

"Четверо из 10 москвичей готовы сделать экспресс-тест на ковид", - уточнили "РГ" в сервисе SuperJob. - Такой результат показал опрос в Москве 1,8 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно опросу, 39% москвичей хотели бы пройти экспресс-тест на коронавирус. 46% - против, отметив, что "подобные тесты надо проводить в медучреждениях, а не на выезде".

Женщины чаще мужчин хотят сдать экспресс-тест на COVID-19: 42% против 36%. Москвичи с низким уровнем доходов чаще готовы сдать экспресс-анализ - 45% опрошенных. Больше всего желающих сделать тест - среди москвичей, планирующих вакцинироваться от коронавируса, таких 52%. Среди актипрививочников готовы пройти экспресс-тестирование 23% опрошенных.