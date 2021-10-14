Во Владимирской области пресекли деятельность террористической ячейки

Сотрудники владимирского управления ФСБ России в сотрудничестве с центральным аппаратом ведомства пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Были задержаны четыре причастных иностранца. У них изъяли средства связи и материалы, которые подтверждают противоправность их действий, сообщает "Интерфакс".

Установлено, что члены ячейки вербовали граждан нашей страны, публично призывали к террористической деятельности и поддержке терроризма ресурсами.

В отношении лидера группы завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.