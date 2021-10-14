Ресторанный гид Michelin впервые пришел в Россию

Гид Michelin - издание с давней историей, именно на основе его рекомендаций гастрономические туристы со всего мира формируют свои маршруты. Эксперты инкогнито посещают лучшие города Земли, заходят в рестораны и дают им оценку по собственным критериям, которые держатся в секрете. Но известно, что их более 200, и оценки гида считаются мировым знаком качества. Michelin для рестораторов это как The Lancet для медиков, как "Оскар" для артистов - непререкаемый авторитет. Представители гида делают несколько видов отметок, но самые престижные - это "звезды", как в отелях. Эти особые знаки отличия получили девять ресторанов Москвы. Двух звезд удостоились Artest - Chef's Table и Twins Garden, по одной у Selfie, "Белуги", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалина", "Саввы" и их шефов.
Что же это за градация? Дело в том, что звездный рейтинг Michelin из всех критериев наибольшее внимание уделяет как раз "готовке". Одна звезда, например, означает просто хорошую кухню, а две - талант и индивидуальность шеф-повара, ради которой путешественнику стоит немного изменить маршрут и посетить его ресторан. Три звезды - это высшая награда для шеф-повара, который достиг небывалых высот в своем искусстве. Пока три в российской столице не получил никто, но борьба за умы и желудки туристов со всего мира еще впереди. Приход Michelin в Россию, безусловно, стал событием для отрасли, считает глава федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. "Основных критериев, по которым его представители оценивают заведения, фактически несколько: кухня, обслуживание, винная карта", - отмечает руководитель ФРИО. За долгие годы существования Michelin престиж издания и ресторанов, попавших в него, достиг небывалых высот. В ресторанной среде, например, поговаривают, что за "заход" в ту или иную страну правительства платят немалые деньги. Например, Сингапур, по слухам, отдал 5 миллионов долларов. Однако Michelin ни за какие деньги не поедет в страну, где нет гастрономического потенциала. И включение Москвы в гид - свидетельство разнообразия и привлекательности русской кухни.
Гид Michelin должен привлечь в российскую столицу определенную группу туристов - так называемых фуди, которые ездят по разным странам как раз с целью попробовать национальные кухни разных народов. Как заявляли представители издания, о русских яствах за рубежом наслышаны, и многих интересует, где же можно "тяпнуть" самых аутентичных щей, украинского борща, холодца с хреном, бефстроганов. Рекомендации Michelin повлияют не только на "фуди", но и вообще на всех путешественников: места перекуса - важная часть при планировании поездок.
Примечательно, что на церемонию в "Зарядье" пригласили в основном даже не владельцев заведений, а шеф-поваров, рассказал руководитель барного объединения "Профсоюз" Дмитрий Левицкий. А все потому, что звездная градация Michelin из всех критериев наибольшее внимание уделяет как раз "готовке".
Также эксперты Michelin используют и другие знаки, которыми отмечают достойные посещения рестораны. Например, символ BIB Gourmand означает "хорошая еда за приемлемые деньги", знак с вилкой, ножом и тарелкой - "хорошая еда", перекрещенные вилка и ложка (от одного значка до пяти) - от простого до роскошного ресторана, клевер - для заведений, выступающих за ответственное потребление. Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы серьезной поддержкой отрасли в условиях пандемии. Хотя отрасль и лихорадит из-за эпидситуации, обороты общепита продолжают нарастать. А звезды Michelin будут даже посильнее разных субсидий: подсчитано, что одна звезда может увеличить доходы бизнеса на 20 процентов, две - на 40, а три - на 100. По оценкам заммэра Натальи Сергуниной, появление ресторанного гида по Москве поспособствует дальнейшему развитию отрасли. Столица постоянно поддерживает эту отрасль, и даже с учетом последних пандемийных событий городской общепит по-прежнему живет. Сейчас в городе более 15 тысяч кафе разных форматов - это в 2,5 раза больше, чем в 2009 году. Битва за звезды или знаки отличия Michelin должно улучшить качество блюд и сервиса в московских заведениях. Собственно победа Москвы - это еще и заслуга многих российских регионов. Дело в том, что русская кухня в столичных заведениях создается из продуктов, которые производятся в самых разных уголках нашей страны. Например, шеф-повар Selfie - ресторана, получившего одну звезду - Анатолий Казаков принимает на своей открытой кухне известных шефов и знакомит гостей с российскими продуктами: курской свининой, мурманским палтусом, брянской телятиной, тверской спаржей, крымским трюфелем.