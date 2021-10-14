Сергунина: Гид Michelin - знак мирового признания московских ресторанов

Москва достигла высокого уровня гастрономической культуры, что подтверждается включением ресторанов города в гид Michelin. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина на совместной пресс-конференции с представителями издания.

"Знакомство с нашей страной невозможно без знакомства с ее кухней. Высокий уровень гастрономической культуры, которого достигла Москва, - это заслуга рестораторов, шеф-поваров, кондитеров, официантов. Всех, кто работает в отрасли. Благодарю каждого из вас за ваш труд. Вы делаете город еще более привлекательным и гостеприимным. Вместе вы развиваете московскую гастрономию и добиваетесь действительно мирового признания", - отметила Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что количество заведений общепита в городе превысило 15 тысяч. Современные блюда в меню соседствуют с традиционными, во многих заведениях шеф-повара готовят авторские произведения, которые привлекают гастрономических туристов.