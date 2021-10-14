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14.10.2021 22:21
Рубрика: Власть

Шойгу проверил, как готовят специалистов для войскового ремонта авиатехники

Текст: Юрий Гаврилов
До конца этого года новейшие фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении 47-го авиационного полка, будут передислоцированы с военного аэродрома Бутурлиновка в Воронеж. Об этом в четверг доложили находящемуся в областном центре министру обороны Сергею Шойгу. "Передислокация пройдет с 15 ноября по 15 декабря", - сообщили главе военного ведомства России.

Поясним, с чем связан этот перелет. Дело в том, что в последние несколько лет аэродром в Бутурлиновке оказался базовым для 47-го полка из-за капитального ремонта взлетно-посадочной полосы на воронежском Балтиморе - "домашнем" аэродроме бомбардировщиков. Судя по всему, эта работа близка к завершению, и командование приняло решение о возвращении полка Су-34 в Воронеж.

Фото: предоставлено Минобороны РФ
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В ходе рабочей поездки в областной центр Шойгу побывал в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Там специалисты военно-строительного комплекса подготовили современную учебно-материальную базу. Пройдя по территории и помещениям вуза, министр сделал вывод: "Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолетов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 7 миллионов рублей - разница есть". По оценке Шойгу, в академии завершено очень большое и важное дело.

Никакого преувеличения тут нет. Министру, в частности, показали введенную в сентябре в строй современную технико - эксплуатационную часть. Там обучают специалистов по войсковому ремонту воздушных судов различного типа. Кое-что из этого парка стояло в ТЭЧ - самолеты Су-34 и Су-35, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52. Выяснилось, что тут в достаточно комфортных условиях могут одновременно работать курсанты, обучающиеся по различным авиационным специальностям.

Саму технико - эксплуатационную часть построили на базе быстровозводимых модулей контейнерного типа. В зданиях разместились три лаборатории: по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также силовых установок. Все они оснащены по самому последнему слову техники.

Именно благодаря созданию подобных ТЭЧ и лабораторий, по оценкам экспертов, через несколько лет до 70 процентов ремонтных работ будут выполняться в войсках. Министру доложили, что на этот показатель Воздушно-космические силы планируют выйти к 2026 году. А специалистов для работы в таких мастерских подготовят в воронежской Военно-воздушной академии. На что Шойгу заметил: наряду с отлично подготовленными специалистами, в войсках будет и современное оборудование, необходимое для ремонта авиатехники.

Еще министр побывал в кадетском корпусе (инженерной школе) Военно-воздушной академии. В образовательном процессе кадетов используют передовые методики и технологии. А занятия с ребятами ведут преподаватели, 90 процентов которых имеют высшую квалификационную категорию. Надо ли удивляться, что четверо из сорока выпускников инженерной школы нынешнего года стали золотыми медалистами. А средняя оценка кадетов 11-го класса к моменту окончания школы стабильно превышает 4,5 балла.

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