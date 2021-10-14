Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города

На вручение звезд Michelin столичным ресторанам в "Зарядье" приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было. Я поздравляю вас с этим событием", - сказал мэр, открывая церемонию.

Он напомнил, что у Москвы большие исторические гастрономические корни. И отметил, что за последние десять лет кафе и рестораны шагнули в компанию лучших мировых столиц в плане гастрономии. "Я горжусь, что рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашего города. Визитной карточкой для миллионов туристов со всей России и других стран", - подчеркнул мэр.