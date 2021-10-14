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14.10.2021 22:10
Рубрика: Власть

Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

Текст: Любовь Проценко
О запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19 объявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр": "Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку".
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации.

Фото: РИА Новости
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"Но все это дополнительные стимулы. Но главный стимул - это собственное здоровье", - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, принять участие в розыгрыше однокомнатных квартир в столице могут граждане РФ старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС и получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию.

Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала "Москва 24". В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе - с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний - 24 ноября.

Еженедельно на протяжении пяти недель будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве.

Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, а призы предоставляются застройщиками. Новая акция "Вакцина - твой ключ к здоровью!" - продолжение стимулирующих вакцинацию мер, проведенных в Москве весной и летом.

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