Собянин установил новый прожиточный минимум в Москве

Величина прожиточного минимума в Москве в 2022 году будет увеличена. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 18 714 рублей. Для трудоспособного населения установлена величина 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля. Поставление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, что в этом году минимум в расчете на душу населения в столице составляет 18 029 рублей. Прожиточный минимум является одним из базовых показателей для расчета пособий, минимальных зарплат и других выплат.