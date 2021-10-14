В Центральной России будут развивать органик-фермерство

Продажи чистых овощей, молочных продуктов, снеков и других товаров со значком Organic увеличились на фоне пандемии. Несмотря на более высокую цену. Органическое производство по праву считают одним из драйверов роста АПК. На что лучше делать ставку зеленым хозяйствам, пропишут в концепции развития органического сельского хозяйства в РФ. Проект разработают на базе Белгородского агроуниверситета, направив туда экспертов. Об этом было заявлено на агропромышленном форуме "Золотая осень" в Москве.

За ценой не постояли

С началом пандемии рынку органики предрекали спад, полагая, что люди будут отказываться от премиальных продуктов. Однако в России, по оценке Национального органического союза, объем продаж в денежном выражении увеличился на 15-18 процентов (против 8-12 в доковидный период).

- В Великобритании рост в этом сегменте обычно составлял четыре-пять процентов в год, в Германии - 10. В 2020-м он достиг 30 процентов. Люди сидели дома, больше готовили и тщательнее выбирали продукты. К тому же ВОЗ объявила, что иммунитет напрямую связан с питанием, - напомнил исполнительный директор союза Олег Мироненко. - В России производство органики развивается менее 20 лет. Первая продукция, сертифицированная по европейским стандартам, появилась на полках в 2009-м. По объему потребления мы занимаем 22-е место в мире, но в пересчете на душу населения плетемся в хвосте развитых стран. ФЗ о производстве органической продукции вступил в силу в неудачный момент. Но все сложилось неожиданно хорошо.

Портрет потребителя изменился. Раньше это были богатые люди, теперь - семьи с детьми, аллергики, ЗОЖники, сидящие на жестких диетах женщины, подчеркивает эксперт. Наряду со специализированными магазинами стали появляться органические полки в крупных торговых сетях. По итогам 2020-го "Глобус" нарастил товарооборот в сегменте на 54 процента, "Азбука вкуса" - на 30.

Аналитики Nielsen подсчитали, что среди органик-продуктов быстрее всего набирала популярность водка. Ее продажи с начала локдауна до весны 2021 года выросли на 36 процентов. Экспорт пшеницы, в том числе органической, был заморожен, и сырью нашли применение внутри страны. Как пояснил коммерческий директор Саранского ЛВЗ Кирилл Доленко (завод первым получил сертификат на выпуск органической водки), содержание метилена в таком напитке "не определит ни один прибор в России". Полезным для здоровья алкоголь от этого не становится, но потребителям приятно думать, что вред сведен к минимуму.

За рубеж идет российская продукция из дикороссов и растениеводческое сырье

Хотя в 2021 году россияне покупают органическую продукцию менее активно, тенденция к росту сохраняется. Эксперты считают, что она будет устойчивой. К тому же у зеленых хозяйств есть перспектива на мировых рынках.

- Существует разрыв между рынками производства и потребления органики. Основные покупатели - США, Европа, Япония и Китай. Внутреннюю потребность они самостоятельно покрывают от силы на 20 процентов: не хватает чистой земли, воды и воздуха, - отметил Олег Мироненко.

Отпустить тормоз

За рубеж идет российская продукция из дикоросов и растениеводческое сырье. Главным образом - дешевое, посетовал председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов:

- Масличный лен продаем. С органическим рапсом пока не получается, хотя выращивать его у нас пытаются. Органическая соя или кукуруза для аграриев не слишком выгодны - эти культуры и при интенсивном производстве приносят хороший доход.

На международные контракты вполне могут рассчитывать производители органического меда. Спрос растет, а количество пчелосемей в мире уменьшается. Первый сертификат европейского образца на мед получила в 2015-м ГК "Аривера" (имеет хозяйства в Мордовии и Тульской области), по российской системе в 2021-м сертифицировалось ООО "Медовый дом" (новгородская компания, сотрудничает с 235 пасеками по всей стране).

- Мы ориентированы на международные стандарты, так как являемся экспортерами. Органика занимает пять процентов в нашем объеме продаж. Пока работаем в РФ, но с транснациональными компаниями. Откликнулись "Ашан", производители детского питания, кондитеры, - сообщила управляющая "Медовым домом" Эмилия Агеева. - Впереди - органик-сертификация полей иван-чая. Главная проблема - перестроить сознание аграриев, с которыми мы сотрудничаем. В основном это опытные люди старшего поколения, и им не всегда понятно, зачем еще какие-то непривычные стандарты. Плюс все боятся дополнительных проверок и штрафов.

Сырьевой экспорт органики обусловлен тем, что в России почти нет перерабатывающих предприятий с необходимым сертификатом. Это тормозит и развитие внутреннего производства продукции глубоких переделов. Зачастую органические мясо или молоко приходится продавать как обычные, рассказал президент ГК "Аривера" Илья Калеткин:

В реестре минсельхоза - около 90 органических производителей

- По крупам мы вынуждены сами налаживать мини-переработку, что дорого. Необходимы крупяные и мукомольные заводы, которые могли бы обслуживать органик-производителей нескольких регионов.

Чей лист лучше

Сертификация дорогая, поэтому поддержка нужна и переработчикам, и производителям. Особенно небольшим.

В Воронежской области органик-хозяйства с прошлого года могут рассчитывать на полное возмещение расходов на сертификацию земли (кроме того, им компенсируют 50 процентов затрат на покупку биопрепаратов). Проверку уже прошли, например, производители яблок ("Донские сады" из Павловска) и тыквы (фермер Николай Ткачев из Бутурлиновского района).

В 2021 году малые и средние предприятия могли пройти бесплатную сертификацию в "Роскачестве". Этот орган выдает документы о соответствии российскому органическому ГОСТу. Акцией (возможно, в 2022-м ее продолжат) успело воспользоваться воронежское ООО "Экохлеб".

- С момента основания мы считали своей миссией производство здорового продукта повседневного спроса. Но до принятия ФЗ об органике на рынке была "махновщина": продукты голословно называли и полезными, и органическими, и натуральными, и экологически чистыми. Сейчас у нас есть законные основания использовать национальный знак Organic (белый листок на зеленом поле. - Прим. ред.). Увы, люди не различают понятия и не понимают, почему за органик-хлеб надо столько платить, - констатировал основатель компании Евгений Маслов. - При промышленном земледелии с применением минудобрений урожайность пшеницы составляет 60-70 центнеров с гектара, а при органическом - 20. Да, в цене хлеба доля сырья лишь около 30 процентов, но разница в стоимости все равно сказывается.

Наряду с российской системой сертификации отечественный бизнес прибегает и к зарубежным. В одной только Европе их несколько. Маркировка похожая - только листок на зеленом поле составлен из мелких звезд. Иногда желание получить "евролист" связано с намерениями экспортировать продукт в конкретную страну, иногда - с требованиями заказчика. Скажем, завода детского питания, который находится в России, но поставляет свой товар в ЕС. Иногда это вопрос доверия. На межправительственном уровне идут переговоры о взаимном признании сертификатов.

- Де-факто мы признаем европейскую сертификацию. Ведь наш стандарт - это перевод частично устаревшего европейского документа 2007 года, - напомнил Илья Калеткин. - Проблема в нашей пока еще низкой компетентности: специалистов по сертификации мало, опыта мало, а спрос на услугу велик. Думаю, есть смысл дать зеленый свет европейским органам по сертификации, которые уже работают на нашем рынке.

Вместе с тем в России есть и две региональные системы органик-сертификации. Сегодня нужды в них нет, но так сложилось исторически. К примеру, в Белгородской области немало фермеров имеют документы стандарта "Белорганик". Его значок отличается инверсией цветов - зеленый листик на белом поле. Кооператив "Органика" из поселка Дубовое использует эту маркировку при реализации овощей. Продает также сыр, яйца, мед и продукты из конопли - на них сертификат выдан другой, просто о высоком качестве. В сознании потребителя, скорее всего, эти значки и документы смешиваются в кашу. По органическому ГОСТу же в регионе сертифицированы лишь соки "Белгородского молочного комбината" (грушевый, яблочный и... апельсиновый) и продукция "Белагроспецмаша": крупы, сахарная свекла, бобовые, зерновые и подсолнечник.

Задать вектор

Формально достижения скромные, несмотря на все предпосылки, признала замгубернатора Юлия Щедрина:

- С 2004 года у нас нормативно прописан полный отказ от генетически модифицированных ресурсов. С 2011-го идет целевая программа биологизации земледелия. Мы отказались от использования антибиотиков в животноводстве и нитритов, снижаем применение пестицидов и других агрохимикатов. Органическим производством интересуются в основном растениеводы, но есть и производители молочки, кормов, рыбы. Четыре хозяйства находятся в конверсии (переходный период на пути к получению органик-статуса. - прим. ред.). Как вариант господдержки рассматриваем субсидии на реализованную продукцию.

Как можно было понять из выступления ректора БелГАУ Станислава Алейника, власти региона и бизнес на первых порах были заложниками своей некомпетентности.

- Органик, био-, разные форматы в магазинах - была иллюзия, что у нас чуть ли не вся продукция является органической, - заявил он. - Казалось, что достаточно найти земельный участок, сделать его агрохимическое обследование, исключить удобрения и ядохимикаты - и все полетит. Но не было понимания, какие биопрепараты можно использовать. Появлялось много псевдосоветчиков, в том числе зарубежных, с их чудодейственными средствами и технологиями. Куча организаций выдавала сертификаты и драла деньги с фермеров... Наша добровольная сертификация на базе ИКЦ при правительстве области сама по себе тоже не была спасением. Потребовалось сопровождение мелких аграриев, чтобы они могли подобрать технологии, средства защиты и биологические удобрения, семена. Теперь система в стране отлажена. Предстоит подготовить потребителя.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов добавил, что нужно спрогнозировать сценарии развития рынка.

- В рабочую группу по выработке концепции мы постарались включить всех желающих. Ключевым звеном выбрали Белгородский аграрный университет плюс направим туда экспертов, - сказал чиновник. - Определим, что будет приоритетом развития органического сельского хозяйства в РФ: экспорт или наполнение внутреннего рынка.

Справка "РГ"

В реестре Минсельхоза - около 90 органических производителей из 37 регионов. Выделяется Ярославская область, где по ГОСТу сертифицировано семь агропредприятий. Они производят мясо и молочную продукцию, корма для КРС, сеют зерновые и бобовые. Похожий профиль имеет пять калужских органик-компаний. Три игрока рынка действуют на тверской земле: производят картофель, водку и кофе. Туляки первыми в стране сертифицировали органик-шампиньоны (в регионе также есть стадо органических коров и угодья для заготовки зеленого корма). В Костроме сертифицированы сыры, во Владимире - овощи, в Липецке - фруктовое пюре и яблоки, в Орле - производство гречихи и семян горчицы, в Тамбове - мука и отруби. Некоторые из перечисленных предприятий, а также смоленский фермер Сергей Харатьян получили и международные документы о соответствии органик-стандартам. В Воронежской области пять хозяйств имеют органик-сертификаты (на тыкву и муку из нее, яблоки, малину, вишню, томаты и огурцы, хлеб), 15 - в стадии конверсии.

Прямая речь

Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза:

- Торговые сети в РФ уже несколько лет предметно интересуются здоровым и органическим питанием. Чтобы не распылять товар и не требовать от производителей огромных партий, "Глобус", "Азбука вкуса", "Ашан" и "Перекресток" решили выделять группы магазинов с зелеными полками. Вводить такой формат планирует еще 11 сетей. Органик-шопы открыты примерно в 20 городах. Это небольшие точки, но ведь и производители у нас пока небольшие. Перед Новым годом я видел очередь перед органическим магазином в Угличе (а там их три). Когда-то мы открывали первую такую точку на Рублевке, а сейчас даже на рынках кое-где хотят выделять специальные зоны. С 2020 года идет интенсивный рост продаж органики через интернет.