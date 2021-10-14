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14.10.2021 14:56

В Центральной России вырос спрос на услуги репетиторов

Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 235(8586)
Все больше жителей ЦФО готово платить за индивидуальные занятия по школьным предметам. Сейчас таких заказчиков в полтора раза больше, чем год назад. Рынок активно реагирует на спрос: количество репетиторов растет на 13 процентов каждый месяц.

Такими подсчетами поделились с "РГ" сервисы экосистемы Сбера. Аналитики изучили платежи, которые самозанятые принимают с помощью ЮKassa, и выяснили, как меняется число педагогов на "СберУслугах". Данные за второй и третий кварталы 2021 года сравнили с аналогичными показателями 2020-го.

Фото: EPA/WU HONG
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Выяснилось, что репетиторов стало в 1,6 раза больше, объем заказов у них вырос на 57 процентов, а сумма платежей за их услуги (через популярный сервис интернет-эквайринга) увеличилась более чем вдвое. В середине прошлого года когорта самозанятых педагогов прирастала на 17 процентов в месяц. Теперь темпы роста чуть снизились, но все равно остаются впечатляющими.

Образование - одна из самых популярных категорий, в которой предлагают свои услуги самозанятые россияне. На "СберУслугах" педагогом является каждый 10-й исполнитель. Среди репетиторов треть составляют преподаватели математики, пятую часть - репетиторы по английскому языку. Немногим меньше словесников-русистов. Довольно часто встречаются репетиторы по информатике и обществознанию. А вот клиенты ищут главным образом преподавателей по английскому, реже - по математике и русскому языку.

- Среди старшеклассников и абитуриентов по-прежнему востребованы дополнительные образовательные услуги, связанные с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Спрос на репетиторов растет. К тому же у них достаточно много возможностей рекламировать свои услуги и сотрудничать с образовательными интернет-платформами, - отметил генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.

Нередко преподавателей ищут и взрослые, чтобы получить более глубокие знания по нужному предмету или теме. Обычно речь идет об изучении иностранных языков.

Фото: Александр Корольков
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Наиболее высокие расценки - у репетиторов по английскому: в среднем по России - 700 рублей за занятие. Урок математики стоит 630 рублей, по русскому - 560. Однако если речь идет о подготовке к ЕГЭ, стоимость занятий повышается. Так, за час изучения английского придется отдать уже в среднем 900 рублей, математики - 750 рублей, русского - 650.

Нетрудно подсчитать, что самозанятый педагог по иностранному языку, давая в день четыре урока английского (с прицелом на успешную сдачу выпускных экзаменов) и работая около 20 дней в месяц, сможет обеспечить себе доход на уровне 80 тысяч рублей. Без всякой дополнительной нагрузки в виде классного руководства и изнурительной отчетности. Поэтому неудивительно, что дефицит учителей в школах только нарастает.

По данным службы исследований онлайн-платформы HeadHunter (крупнейший в стране ресурс для поиска работы и сотрудников), количество вакансий для учителей в целом по стране за последние два года удвоилось и достигло девяти тысяч. В Воронежской области таких предложений на сегодня почти в три раза больше, чем в сентябре 2019-го.

В рамках Центрального федерального округа через hh.ru пытаются нанять более 400 учителей. Треть вакансий ориентирована на преподавателей различных языков. Востребованы также математики, педагоги дошкольного образования и информатики.

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- Средняя зарплата, предлагаемая учителям в Воронежской области, за два года увеличилась с 33,4 до 41,1 тысячи рублей. При этом по России рост не столь заметный: с 32,5 тысячи рублей в сентябре 2019 года до 36,2 тысячи осенью 2021-го, - добавила руководитель пресс-службы HeadHunter в ЦФО Валерия Иванова.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Воронежская область Воронеж

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