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14.10.2021 17:29

В Иванове открылся Всероссийский форум легкой промышленности

Текст: Антон Валагин (Иваново) , Анна Скрипка (Иваново)
В Иванове стартовала деловая программа Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0". Представители органов власти, руководители предприятий по производству текстиля, участники профильного рынка и эксперты отрасли в течение двух дней обсудят проблематику и новые тренды в развитии сырьевого рынка для легпрома, новые технологии и модернизацию предприятий, экспортный потенциал их продукции и другие важные темы.

От имени Министерства промышленности и торговли России участников форума поприветствовал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. "Общение, которое предстоит, принятые на форуме решения и их реализация станут насущными задачами для министерства", - отметил он. Замминистра также поблагодарил главу региона, правительство Ивановской области за внимание и поддержку текстильной отрасли, и пожелал успешной работы форуму.

Фото: Правительство Ивановской области
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Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности проходит с 2014 года, в третий раз он проходит в Ивановской области. В 2018 году он состоялся в Иванове впервые по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского и поддержке Минпромторга России. Регион в качестве площадки для представительного форума был выбран неслучайно. Легкая промышленность составляет здесь основу экономического потенциала, а ивановский текстиль - один из немногих брендов, известных не только в России, но и за рубежом.

"Ивановская область по-прежнему является центром текстильной промышленности. Сегодня у нас порядка 40 крупных текстильных фабрик, которые производят ткань и полотно. Пять из них - с турецким и итальянским капиталом. Порядка двух тысяч малых и средних швейных компаний, которые обеспечивают отшив продукции как для российского рынка, так и на экспорт", - сообщила на открытии заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. Она пригласила всех гостей поподробнее познакомиться с имеющимися в регионе производственными возможностями, а также поблагодарила Минпромторг России за то, что площадкой представительного отраслевого мероприятия вновь стала Ивановская область. "Сегодня регион перестраивается, чтобы включиться в новые процессы, происходящие на рынке. Это пилотные проекты по ресайклингу, новые подходы к разработке изделий, их дизайну и продвижению продукции через интернет, большой пласт работы связанный с подготовкой кадров", - рассказала заместитель главы правительства Ивановской области.

Продукция ивановских производителей присутствует в текстильном гардеробе практически каждой российской семьи. В регионе выпускается 89 процентов медицинской марли, 86 процентов хлопчатобумажных тканей, 74 процента постельного белья, 71 процент ворсовых тканей, 68 процентов трикотажных полотен, 44 процента спецодежды, 38 процентов общероссийского объема льняных тканей, 24 процента нательного трикотажного или вязаного белья от всего российского выпуска. Помимо этого, ивановские предприятия представлены на рынке интерьерных тканей, в ряде других сегментов, становясь достойными конкурентами для зарубежных фабрик.

Форум проходит в арт-пространстве железнодорожного вокзала. Это новое социокультурное пространство, открытое в 2021 году. Отреставрированный вокзал - самый крупный в России объект подобного рода, выстроенный в стиле конструктивизма. На днях он получил престижную награду как самый красивый вокзал в стране.

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