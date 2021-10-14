В Москве мошенники выманили деньги у ветерана войны

Мошенники обманули 95-летнего жителя столицы. На его домашний телефон позвонил неизвестный и представился другом его внука. Он сообщил, что родственник пенсионера стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого девушка-пешеход получила серьезные травмы. Подробности дела рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Мошенник предложил ветерану способ избежать внуку уголовного наказания. Для этого надо срочно передать 140 тысяч рублей потерпевшей стороне. Звонивший вызвался помочь в решении этого вопроса. Он выяснил точный адрес пенсионера и пообещал, что за деньгами приедет знакомый. Спустя некоторое время пожилой человек встретился с неизвестным, который взял деньги и скрылся. Когда ветеран связался со своим внуком, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Мошенника по горячим следам задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино. Взяли его в поселке Малаховка Люберецкого района. Им оказался ранее судимый 30-летний приезжий из другого региона России. В ходе обыска в квартире у него изъяли несколько мобильных телефонов и часть похищенных денег - 46 тысяч рублей, которые возвращены ветерану. Остальную сумму он успел потратить. Задержанный взят под стражу.