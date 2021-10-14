В Подмосковье домушник обокрал десять дач

Ранее судимый за кражи 36-летний местный житель обокрал десять дач в Подмосковье. После очередной кражи его задержали сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Раменское".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этот мужчина повредил входную дверь и незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Сафоново, откуда похитил два телевизора, ноутбук, мобильный телефон и ювелирные украшения. После этого он вызвал такси и уехал. Вычислили его по записям камер видеонаблюдения. Общий ущерб от всех краж составил свыше 600 тысяч рублей.

Задержанный взят под стражу.