В Подмосковье обнаружили подпольную оружейную мастерскую

В Московской области нашли подпольную оружейную мастерскую. Она была оборудована в арендованном гараже в Краснознаменске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что там трое умельцев путем замены деталей переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи.

О мастерской стало известно сотрудникам ГУУР МВД и ФСБ России. Полицейские задокументировали факты продажи переделанных кустарным способом пистолета и пистолета-пулемета с комплектом боеприпасов. Проведенная экспертиза подтвердила их пригодность для стрельбы боевыми патронами.

Была проведена межведомственная спецоперация с участием спецподразделений Росгвардии, криминальных мастеров задержали. В мастерской обнаружили целый арсенал: два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, имеющих признаки модификации, три гранаты, 32 нарезных пистолетных ствола, более 1300 патронов различного калибра. Нашли и средства производства - станки и инструменты, свертки с веществом растительного происхождения массой более 6 килограммов. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследований.

Задержанные взяты под стражу. Сейчас выясняется, кому конкретно предназначалось оружие, кто успел его уже приобрести.