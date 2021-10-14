В посольстве Италии в Москве представили шедевр Модильяни

В ГМИИ им. Пушкина 19 октября открывается выставка "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли". Предваряя показ одной самых значительных частных коллекций, в посольстве Италии в Москве представили шедевр Амедео Модильяни "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда". "Как наши знаменитые коллекционеры Щукин и Морозов, Джанни Маттиоли умел предвидеть будущее, и мы очень рады рассказать о нем", - отметила директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

"Свободное искусство" - своеобразный старт перекрестного Года музеев Италии и России, который был открыт в конце сентября в Милане. Выставку уже показали во Флоренции, Венеции, Киото и Санкт-Петербурге, теперь увидят ее и в Москве. Перед гостями предстанут произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди - всего 26 важнейших для искусства ХХ века работ.

- Это не просто собрание футуризма, это собрание икон - здесь нет ни одной средней работы, только эталонные вещи, - подчеркнула Марина Лошак.

Она также напомнила, что буквально на днях в музее завершила свою работу еще одна итальянская выставка "Сиена на заре Ренессанса":

- Так что, мы всего лишь продолжаем демонстрировать свою любовь к Италии и остановить нас невозможно.

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче рассказал о том, что традиция превью значимых выставок в посольстве была прервана пандемией и теперь наконец возвращается. Вспомнил и о том, что в 2007 году ГМИИ им. Пушкина представляло выставочный проект "Встреча с Модильяни".

- Узнаваемый стиль живописи этого художника до сих пор привлекает нас, сегодня он снова возвращается в Москву, - сказал Джорджо Стараче.

Очень важно и то, что коллекцию Маттиоли целиком за пределами Италии можно увидеть в ГМИИ последний раз - после московской выставки собрание вернется на родину и войдет в постоянную экспозицию музея Брера Модерн. Кроме того, итальянское искусство начала ХХ века практически не представлено в российских музеях, поэтому "Свободное искусство" - уникальная возможность познакомиться с ярчайшей страницей европейского авангарда на лучших примерах.

Выставка расположится в Галерее искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков и продлится до 16 января 2022 года.