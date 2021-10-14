В Рязанской области за полгода рост инвестиций составил 133 процента

В Рязанской области подвели итоги инвестиционной деятельности за первое полугодие. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года в этом году рост по привлечению инвестиций составил 133%. В абсолютных величинах инвестиции в основной капитал превысили 27 миллиардов рублей. По предварительным подсчетам, еще более высокими будут данные по второму полугодию и в целом за год, сообщили "РГ" в правительстве Рязанской области.

В регионе делают серьезную ставку на формирование инвестиционного имиджа как прямого следствия успеха в процессе привлечения инвестиций. В основе формировании инвестиционного климата, по словам главы региона Николая Любимова, лежит грамотное распоряжение конкурентными преимуществами Рязанской области, которых немало, и совершенствование механизма полноценной поддержки инвестиционных инициатив.

Строительство технопарков, создание зон с особыми условиями ведения экономической деятельности не может быть самоцелью, считает Николай Любимов. Главное, чтобы они эффективно работали. "Дело не количестве технопарков. Мы решаем комплексную, многоуровневую задачу. Она лежит в плоскости создания максимально удобных условий для прихода инвесторов параллельно с формированием инвестиционного имиджа региона в целом", - подчеркнул губернатор.

Для активизации продвижения инвестиционных возможностей региона было решено переформатировать работу Корпорации развития. В итоге это привело к максимальному упрощению процедур и работе в режиме "одного окна" при сопровождении инвесторов. Впрочем, сверхзадача осталась прежней: создать такие условия, чтобы инвесторы со своим бизнесом сами стремились приходить в рязанский регион, развивая тем самым региональную экономику. Корпорация развития Рязанской области, которая занимается этими вопросами, задает основной тон. Сейчас на сопровождении специалистов этой организации находится свыше 50 инвестпроектов. Десять из них - это проекты новых инвесторов, которые начали работу в регионе в последние полгода.

Сегодня рязанские власти стараются максимально активно продвигать инвестиционные возможности региона на межрегиональном и международном уровне. При этом активно используются форматы для укрепления взаимодействия с партнерами рязанских предприятий в рамках бизнес-миссий, тематических презентационных мероприятий, выдвигаются идеи и возможности в сфере инвестирования для привлечения новых инвесторов и резидентов на региональные инвестиционные площадки. В частности, ведется работа с деловыми кругами южных регионов России, Урала, Дальнего Востока. Было организовано несколько бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья, в Казахстане открыт первый шоу-рум продукции рязанских производителей и инвестиционного потенциала.

На созданные в регионе условия начали реагировать крупные инвесторы. Только за последний месяц подписан целый ряд крупных инвестиционных соглашений. Так, с совместным предприятием, ядром которого выступает компания Яндекс, подписан документ о строительстве на территории индустриального парка в Рязанской области завода по производству серверного оборудования, систем хранения данных, шлюзов и компонентов умных устройств. Объем инвестиций составит не менее миллиарда рублей. До конца 2022 года предприятие планирует выпустить первый сервер.

Еще один инвестиционный проект - первый такого рода в России - строительство компанией Wildberries логистического центра этого крупнейшего международного интернет-магазина. Только этот проект позволит создать 5 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций - 8 миллиардов рублей. По мнению главы региона, он станет якорным, и в комплексе даст синергетический эффект для многих других отраслей и предприятий, развивающихся как на территории индустриального парка "Рязанский", так и в целом в регионе.

В настоящее время в регионе индустриальный парк "Рязанский" является приоритетной площадкой. "Это как раз тот самый случай, когда все конкурентные преимущества размещения сходятся в одном месте. Это на сегодняшний день самая современная площадка в регионе, на высоком уровне отвечает инфраструктурным потребностям большинства инвесторов, очень удобная в логистическом плане, поскольку находится между веткой Московской железной дороги и федеральной автотрассой М5", - пояснил губернатор. Сейчас там в активной фазе идут работы по прокладке сетей электроснабжения, водоснабжения, совмещенного с пожаротушением, дождевой и бытовой канализации, сетями газопровода среднего давления и почти 12 километров сетей кабельной канализации. На территории парка организуется дорожно-транспортная сеть: восемь двухполосных автомобильных дорог общей протяженностью 11 километров. Общая площадь парка - 559 гектаров. Сейчас более половины земель уже заняты. Как сообщили в Корпорации развития, 17 инвесторов со своими проектами в разной степени реализации уже там осваиваются. Корпорация развития со своей стороны, отвечая всем потребностям резидентов, приступила к строительству железной дороги не общего пользования, которая соединит территорию индустриального парка с железнодорожной станцией Дягилево МЖД. Ее протяженность составит почти 7,5 километров.

Примечательно, что инвесторов заинтересовала также территория опережающего социально-экономического развития "Лесной". Создание ТОСЭР ведется с 2019 года в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. В прошлом году он был включен в федеральный реестр индустриальных парков. Сейчас все работы там находятся в завершающей стадии, и уже в этом году резиденты ТОСЭР "Лесной" приступят к реализации своих проектов. Например, частно-промышленный парк "Карандаш", специализирующийся на выпуске канцелярской продукции для офиса, школы и творчества. Первый и основной его резидент - компания "Графика" - полностью готов с запуском нового производства бумажно-беловой продукции.

В целом же в регионе всего порядка 700 объектов и территорий, которые ждут своего инвестора. Например, в Рязанской области реализуется целый ряд отдельных частных инвестиционных проектов по созданию промышленной инвестиционной инфраструктуры. Так, недавно был введен в эксплуатацию современный элеватор в Ряжском районе, в Рыбновском - открылась молочная мега-ферма, в Касимовском районе завершается строительство завода по производству извести ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест". Буквально на днях был заключен специальный инвестиционный контракт между Рязанской областью и фармацевтической компанией "Скопинфарм". Это перспективный проект по производству шести видов препаратов, которые сейчас не выпускаются в России, и которые крайне необходимы в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Он стал первым контрактом в стране, подписанным в формате СПИК 2.0. Общая стоимость проекта составляет 3,6 миллиардов рублей, будет создано более 140 новых рабочих мест.

"В целом развитие фармацевтической промышленности в регионе - одна из основных точек приложения наших усилий. На сегодняшний день общая стоимость портфеля инвестпроектов в фармацевтическом производстве превышает 20 миллиардов рублей", - пояснил Николай Любимов.

Перспективной также является площадка с инфраструктурой аэропорта "Протасово". Она находится в непосредственной близости от Рязани и одновременно к границам Московской области, имеет высокий транзитный потенциал, примыкает к федеральной трассе М5 "Урал". Аэропорт является действующим и зарегистрирован в межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в качестве посадочной площадки. Пока переговоры о его развитии в формате инвестпроекта еще идут. Причем в Рязани готовы предложить несколько качественных вариантов эффективного использования потенциала этой площадки. К слову, проект аэропорта "Протасово" был презентован на международной конференции "Развитие аэропортов - 2021", где вызвал большой интерес.

Кстати

Вся исчерпывающая информация об объектах для инвестирования размещена в региональном инвестиционном портале в интернете. С отдельными проектами региональные власти выступают на инвестиционных форумах как тех, которые организуются в регионе, так и на федеральных. Очередной масштабный форум на территории области со своеобразной ярмаркой инвестпредложений будет проводиться совместно с Торгово-промышленной палатой России: договоренности об этом, по словам губернатора, были достигнуты с Сергеем Николаевичем Катыриным на презентации Рязанской области в ТПП буквально на днях.