В Туле решили возродить потребкооперацию

Одним из основных итогов Международного форума "Потребительская кооперация - открытые возможности для каждого на благо всех", который проходил в Туле, стало решение стран СНГ возродить "Лигу национальных (республиканских) союзов кооперативных организаций потребительской кооперации стран Содружества Независимых Государств". На форуме был заключен Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, что, по мнению участников, придаст дополнительный импульс восстановлению связей и развитию более тесных отношений с кооперативными союзами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

- Пропаганда и защита кооперативных ценностей на государственном и общественном уровнях, обмен лучшими практиками работы в условиях новых глобальных вызовов современности, улучшение качества кооперативного законодательства и управления - все это будет в центре нашего нового объединения, - отметил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

- Кооперативная модель экономики идеальна с точки зрения экологии, - считает президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко (Аргентина), - поскольку в отличие от коммерции наша главная задача не извлечение прибыли, а забота о людях.

Лидер мирового кооперативного движения заметил, что в странах мира работают более трех миллионов кооперативов, объединяющих 1,25 миллиарда человек на планете, и ценность кооперативного движения - именно в объединении людей.

- Вызовы глобальные, но ответы - локальные. На каждой территории мы можем отвечать на мировые требования. В ходе пандемии стало очевидно, что кооперация обеспечивает равный доступ к товарам, - уверен Ариэль Гуарко.

А генеральный секретарь "Евро Кооп" Тодор Иванов уверен, что нет более устойчивой организации, чем кооперативы, поскольку они развивались "во всех системах - от монархии до социализма". Он отметил, что помимо прочих достоинств кооперация оставляет добавленную стоимость на той территории, где работает.

Руководители международных кооперативных организаций и национальных объединений из Европы, Америки, стран СНГ приехали в Тулу поздравить коллег со 190-летием российской кооперации. Достижения демонстрировались тут же: в Тульском кремле союзы потребкооперации из регионов России и Белоруссии развернули свои торговые точки. Предлагались сыр из Удмуртии и башкирский мед, колбасы из Подмосковья и травяной чай из Адыгеи, оренбургские пуховые платки и белорусские шубы из натурального меха, нектары и березовый сок из Чувашии, кукморские валяные изделия из Татарстана... Например, на выставке "Дикоросы России. Чайные традиции" кооператоры представили более 40 видов лекарственных трав, 20 видов ягод, более 10 видов грибов.

Участники форума активно обсуждали и проблемы отечественной кооперации. Особое внимание уделили социальной роли кооперативов в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельских территорий.

- В России свыше 50 тысяч населенных пунктов с численностью жителей менее 100 человек. Частному бизнесу они неинтересны, он туда не идет, - отметил Дмитрий Зубов. - А потребкооперация там работала и будет работать. Это наша социальная ответственность.

Помимо автолавок, которые едут туда, где выгоды искать не приходится, это и заготовительная деятельность. Благодаря закупкам у селян появляются дополнительные заработки. А еще прямые связи между потребсоюзами, позволяющие выстраивать товарные цепочки. Например, есть возможность поставлять рыбу с Дальнего Востока в Орловскую область напрямую, составляя определенную конкуренцию ритейлу.

Благодаря кооперативным закупкам продукции у селян появляются дополнительные заработки

- Каждый из нас хочет, чтобы сельское население жило немного лучше и человек не страдал от того, что родился и вырос в деревне, - заявил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. - Мы со своей стороны делаем для этого все, что можем. Продаем товар в магазинах, производим продукцию - кооперативная промышленность, заготавливаем овощи, мясо, фрукты, строим новые объекты. В Чувашии более пяти тысяч работников потребкооперации, и за 20 лет не было случая, чтобы мы задерживали заплату. Вернуть людей на село важно, но важнее сохранить тех, кто сейчас есть. Идет отток в крупные города. Задача - создать на селе такие условия, чтобы люди не уезжали, чтобы народ жил на селе, пригодился там, где родился.

Значительная часть обсуждений на форуме касалась задач, стоящих перед потребкооперацией в нашей стране. Это развитие цифровизации и мобильной торговли, обучение и привлечение молодежи, создание современных мест хранения и логистических объектов. По словам Дмитрия Зубова, свою работу потребкооперация должна выстраивать на основе современных технологий и методик. Прежде всего нужны заготовительные пункты, которые обеспечивают прием и хранение продукции по самым современным технологиям. Нужны современные оптово-распределительные центры, перерабатывающие предприятия, эффективная и доступная кооператорам торговая сеть.

- В ходе нашей работы по внедрению инноваций, новых технологий удалось добиться немало, - отметил Дмитрий Зубов. - Новые возможности перед потребкооперацией открыла и наша работа со Сбербанком. Спасибо нашему надежному партнеру за новые технологии, но нам придется теперь упорно учиться использовать эти возможности.

Так, председатель совета Ульяновского облпотребсоюза Константин Инешин рассказал, как, разобрав проблемы, связанные с организацией мобильной торговли на селе, пришли к выводу о разумности перехода на доставку заказов по интернету и организации маркетплейсов. По его словам, организация мобильной торговли - один из способов найти понимание и финансовую поддержку у местной власти.

О важности взаимодействия с региональными властями говорилось довольно много. Наглядным примером стал подарок тульского губернатора региональному облпотребсоюзу: 10 миллионов рублей были выделены на приобретение кооператорами транспорта. Да и, по признанию многих участников форума, без поддержки государства невозможно создание эффективно работающих товаропроводящих цепочек с оптово-распределительными центрами, современными автоматизированными складскими помещениями, ориентированных на поддержку и развитие торговли в самых отдаленных и малонаселенных пунктах.

Кстати

Впервые на Международном форуме в Туле ГАЗ представил автолавку на шасси "Валдай Next". Полезная площадь мобильной торговой точки составляет 9,45 квадратных метра. Внутри фургона, изготовленного из сэндвич-панелей по бескаркасной технологии, размещено торговое оборудование и встроена вместительная зона хранения. Имеется система автономного отопления и кондиционирования. С внешней стороны витрины предусмотрены приставной подиум и козырек. Для обеспечения автономной работы оборудования при отсутствии внешнего питания на борту имеется бензиновый генератор. Стоимость автолавки в таком исполнении начинается от четырех миллионов рублей. В числе других новинок, которые "Группа ГАЗ" привезла в Тулу, - цельнометаллический фургон "Газель NN", пищевая цистерна "Газон Next CNG" с газовым мотором.