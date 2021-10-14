Владимирские аграрии получат рекордную господдержку в 1,8 млрд рублей

В 2021 году АПК Владимирской области будет предоставлена рекордная господдержка в размере 1,8 миллиарда рублей.

Несмотря на то, что лето-2021 по погодным условиям было очень сложным, владимирским аграриям удалось достичь неплохих показателей, и в целом ситуация с урожаем основных культур в регионе сегодня стабильная и опасений не вызывает. Серьезное снижение урожайности произошло только на зерновых культурах, уборка которых почти закончена. Картофеля при этом собрано 75 тысяч тонн, овощей - 18 тыс. тонн.

- Эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений, поэтому опасаться недостатка картофеля или овощей на рынке не стоит, − подчеркнул директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.

Кроме того, завершена заготовка сена для скота. На каждую условную голову крупного рогатого скота заготовлено по 27 центнеров кормовых единиц. С учетом переходящего с прошлого года остатка кормов обеспеченность ими ожидается в размере более 100 процентов от потребности сельхозорганизаций.

Молочное скотоводство - одно из наиболее приоритетных направлений деятельности сельхозтоваропроизводителей области. Его удельный вес в общей выручке продукции животноводства превышает 50 процентов. При этом 94 процента общеобластного валового производства молока дают сельхозорганизации. Валовое производство молока за январь - август 2021 года в хозяйствах всех категорий составило 291,6 тысячи тонн (102 процента к соответствующему периоду 2020 года).

В этом году областному АПК будет предоставлена рекордная господдержка - в размере одного миллиарда 800 миллионов рублей. Изначально в областном бюджете на эти цели было заложено 1,5 миллиарда рублей, 74 процента из которых на сегодняшний день уже перечислены сельхозпроизводителям (показатель Владимирской области по доведению государственных средств до аграриев является одним из лучших в стране). Но позднее, в связи с засухой, было принято решение дополнительно выделить из облбюджета на поддержку аграриев 300 миллионов рублей. Поэтому до конца года организации АПК получат еще 600 миллионов.

Кроме того, продолжается техническая модернизация регионального агропромышленного комплекса. Так, в 2020 году сельхозтехника была закуплена на рекордную сумму в 1,03 миллиарда рублей, а в 2021 году цифра превысила уже один миллиард 273 миллиона. Этот показатель напрямую влияет на производительность труда в отрасли. Наибольший интерес у аграриев вызывает энергонасыщенная и крупногабаритная техника, большая часть которой поставляется на село за счет областного лизинга.