Абрамченко назвала регионы, где не успевают вовремя ликвидировать свалки

Сорвать график ликвидации свалок в границах городов до 2023 года могут власти Бурятии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестана, Калмыкии, Ингушетии, Нижегородской, Омской и Воронежской областей. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по реализации федерального проекта "Чистая страна", прошедшего под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Всего к 2023 году должна быть рекультивирована 191 свалка, напомнила вице-премьер.

"Ликвидация свалок в границах городов должна быть выполнена на год раньше, уже в 2023 году, - сказала Виктория Абрамченко. - В следующие два года предстоит ликвидировать 149 свалок. Из них на разных этапах рекультивации уже находятся 53 свалки". Она оценила задачу как очень сложную, требующую системных подходов, оптимизации процедур и стоимости, поэтому объявила о переходе реализации этого федерального в штабной режим.

Проблемным регионам поручено до 1 ноября заключить контракты на подготовку проектно-сметной документации по ликвидации свалок. В помощь местным властям будет список недобросовестных компаний-ликвидаторов, который подготовил Росприроднадзор по итогам проведенных проверок. Документ ведомство обещает опубликовать в ближайшее время.

При проведении работ в Кировской, Курганской и Ульяновской областях, а также в Башкирии затраты значительно превысили нормативы, определенные Минприроды. Виктория Абрамченко поручила ППК "Российский экологический оператор" разобраться с выявленными отклонениями и найти способ снизить издержки.

"Мы проводим оптимизацию технологических решений в зависимости от характеристик свалок: высоты свалочного тела и объема накопленных отходов, а также от необходимости строительства очистных сооружений, подпорных стен и устройства активной системы дегазации, - пояснила вице-премьер. - Предлагаемые меры помогут регионам определить оптимальный набор технологических решений, соответствующих определенному типу свалки, и минимизировать бюджетные расходы".