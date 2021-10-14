Что мешает развиваться сельскому хозяйству в Якутии

Я очень долго пытался понять, почему наше сельское хозяйство уже который год находится на одном и том же уровне, несмотря на то что регулярно выделяются значительные средства на развитие аграрной отрасли.

К примеру, в 2021 году по госпрограмме Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы" предусмотрено 10,37 миллиарда рублей.

Мы - лидеры Дальнего Востока по вложениям в аграрную отрасль, хотя это во многом связано с суровым климатом, в котором нам приходится работать. Но я уверен, что даже в таких непростых условиях наша отрасль может и должна развиваться.

Почему же развитие идет так медленно? Побывав во многих регионах страны, пришел к выводу, что мы предпочитаем работать по проверенной, но устаревшей системе. Боимся модернизации, нововведений, принятия ответственных решений, следуем только инструкциям сверху.

А ведь на Дальнем Востоке практически в каждом населенном пункте абсолютно не идентичные условия - как климатические, так и социально-экономические. В каждом поселении люди имеют свой индивидуальный ритм и свои правила во всех сферах жизни. Поэтому управлять экономикой здесь эффективнее, не разрушая сложившийся микроклимат, учитывая особенности каждого муниципалитета.

К примеру, даже в отдельно взятом Верхневилюйском районе Якутии треть муниципальных поселений является труднодоступной и малонаселенной. Есть села, где держать крупный рогатый скот абсолютно нерентабельно из-за отсутствия выпасов, но целевые средства по статье "Животноводство" выделяются, и их надо осваивать.

Даже крохотным поселениям необходимо дать больше свободы в части распоряжения ежегодным бюджетом

Сельсхозотрасль сама по себе очень консервативна, до сих пор просто катастрофически высока зависимость от природно-климатических условий. И это тоже наша региональная особенность. Необходимо учитывать разницу в типах хозяйствования, в масштабах развития хозяйствующих субъектов.

Мы не можем конкурировать с агрохолдингами, и развитие наших фермерских хозяйств по сравнению с южными регионами находится на зачаточном уровне. Федеральная политика в сельском хозяйстве, нацеленная на обеспечение продовольственной безопасности, не учитывает региональные особенности Севера. В масштабе страны мы даем мизер. Но на региональном уровне также необходимы продовольственное обеспечение, экологичное производство, самозанятость населения.

Любая работа эффективна и перспективна, если она является системной. По моему мнению, нужно разработать четкий регламент взаимодействия между государством и сельхозпроизводителями на всех уровнях. Для меня очевидно, что даже крохотным муниципальным поселениям необходимо дать больше свободы в части распоряжения ежегодным бюджетом, что уж говорить о масштабах районов, субъектов и макрорегионов.

На мой взгляд, на Дальнем Востоке наиболее плодотворно могут развиваться коллективные формы хозяйствования. Сельскохозяйственные кооперативы вкупе с новыми технологиями, энергосбережением, микрокредитованием способны решить главную проблему - вывести сельское хозяйство с уровня подсобных хозяйств до крупных предприятий, обеспечивающих население на местах качественными продуктами питания.