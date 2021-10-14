Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Хабаровском крае. На текущей неделе зарегистрировано 2332 новых случая заражения, на прошлой их было значительно меньше - 1694. В связи с этим многие больницы вновь переходят в формат работы ковидных госпиталей. Только за последние дни развернуты дополнительне койки в двух медучреждениях.

- На этой неделе мы дополнительно развернули 150 коек в Комсомольской городской больнице имени А.В. Шульмана и 184 койки - в Хабаровской городской больнице имени Д.Н. Матвеева. В 15-ти медучреждениях развернуто 1986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74 процента, свободно 519 коек, - рассказал в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции и.о. заместителя министра здравоохранения края - начальника управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов.

Он также отметил, что в последнее время почти в два раза увеличилось ежедневное количество СКТ, если раньше проводили около 300 исследований, то сейчас приходится делать 540.

- Можно говорить, что регион вступает в четвертую волну коронавирусной инфекции, - заявил Алексей Веселов.

Наибольший подъем заболеваемости зафиксирован в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Солнечном, Амурском районах и районе имени Лазо. Наиболее благоприятная ситуация в Аяно-Майском и Охотском районах - там не выявлено ни одного случая COVID-19.

Около половины заболевших - безработные граждане, пенсионеры, а также работники сферы услуг, банковской системы, образования, здравоохранения и госслужащие. Выросло число подтвержденных диагнозов у детей до 14 лет, а также у людей старшей возрастной категории.

- Удельный вес пневмоний вырост до 24,5 процента. Более 50 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией поздно обращаются к врачу, недооценивают свое состояние, поэтому наблюдается рост тяжелых форм заболевания, - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

В пресс-службе правительства края отмечают, что вскоре регион может последовать примеру 22 российских территорий, где для посещения заведений общепита и культурно-массовых мероприятий требуются QR-коды, подтверждающие наличие антител.

Кроме того, в крае собираются нарастить темпы вакцинации. Сейчас он входит в ТОП-5 по обеспеченности вакцинами, ежедневно поставить прививку от коронавирусной инфекции могут до семи тысяч человек. На данный момент это сделали уже больше 355 тысяч жителей региона, из них почти 332 тысячи человек полностью завершили вакцинацию.