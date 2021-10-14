Индия отправит 3 миллиона доз вакцины в Непал, Мьянму и Бангладеш

Институт сыворотки Индии (ИСИ, SII) экспортирует по миллиону доз противоковидной вакцины в Непал, Мьянму и Бангладеш, чтобы помочь этим странам бороться с пандемией.

Этот шаг, предпринятый Институтом сыворотки в Пуне, ускорит вакцинацию в названных государствах.

На настоящий момент Институт сыворотки Индии предоставил около 780 миллионов доз препарата против COVID-19, и его цель - обеспечить почти 215 миллионов доз в октябре. Ранее сообщалось, что государство намерено закупить 270-280 миллионов доз вакцины в этом месяце, и ожидается, что до середины октября количество сделанных населению прививок достигнет миллиарда.

Чтобы достичь этого показателя, будут использоваться препараты, произведенные Институтом сыворотки Индии и компанией Bharat Biotech. В сентябре Индия уже закупила более 250 миллионов доз вакцины.