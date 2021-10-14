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14.10.2021 04:37

Как помочь дальневосточникам решить "квартирный вопрос"

Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 235(8586)
На Дальнем Востоке 33 процента населения не имеют жилья в собственности и арендуют его. Такие цифры озвучил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Для многих решением "квартирного вопроса" стала программа "Дальневосточная ипотека", но есть ряд людей, которые, по мнению экспертов, не в состоянии позволить себе покупку квартиры даже в кредит с минимальной ставкой 0,1 процента. Им может помочь создание рынка социального арендного жилья.
В отличие от найма хозяйского жилья аренда квартир, построенных с помощью государства, безопасна и обходится недорого. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В отличие от найма хозяйского жилья аренда квартир, построенных с помощью государства, безопасна и обходится недорого. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В отличие от найма хозяйского жилья аренда квартир, построенных с помощью государства, безопасна и обходится недорого. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

- "ДОМ.РФ" как инвестор готов зайти с этим на Дальний Восток. Думаю, что данной темой мы плотно займемся в конце года. У нас богатый опыт, мы с СИБУРом подписали соглашение на строительство дома для 600 семей из числа сотрудников Амурского газохимического комплекса, - рассказал гендиректора госкомпании Виталий Мутко.

По его мнению, на оплату жилья человек должен отдавать не больше 35, а лучше 27 процентов своего дохода. Сделать наем квартир доступным поможет субсидирование арендной платы. Для этого необходима помощь региональных властей и местных компаний, которые могут предоставить квартиры сотрудникам в корпоративную аренду.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Рассматриваем проект строительства таких домов во Владивостоке на вовлеченных в оборот земельных участках, - говорит Мутко. - Кроме того, недавно подписали соглашение с правительством Сахалинской области о финансировании рынка арендного жилья объемом 50 тысяч квадратных метров, региональные власти взяли на себя обязательства по заселению этих квартир.

- Мы субсидируем ставку, чтобы помочь тем, кто нуждается в жилье. Это рыночные методы в сочетании с социальными, - подчеркивает губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Еще одно подобное соглашение в начале года компания подписала с Магаданской областью. Тогда было принято решение о возведении 100 тысяч "квадратов" арендного жилья для молодых специалистов и переселенцев из аварийных домов в рамках комплексного развития территории "Гороховое поле". Всего до 2030 года там собираются построить 204 тысячи квадратных метров жилья для расселения ветхого фонда.

Сделать наем квартир доступным поможет субсидирование арендной платы. Для этого необходима помощь региональных властей и местных компаний, которые могут предоставить квартиры сотрудникам в корпоративную аренду

- Прежде всего это позволит улучшить условия проживания более чем двум тысячам семей, которые получат взамен ветхих и аварийных квартир - современные и комфортные в новом микрорайоне Магадана, - объяснил губернатор региона Сергей Носов. - Приглашенные на работу в регион врачи, учителя и другие специалисты будут обеспечены жильем. Принять участие в программе смогут и крупные предприятия, работающие на территории.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Похожие проекты планируется начать также в городах Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев.

Несмотря на то что рынок недвижимости "под наем" с субсидированными ценами в макрорегионе пока не слишком развит, примеры удачных решений в ДФО все же есть. Так, с 2020 года в Приморье запустили программу "Арендное жилье". Только до конца текущего года в ее рамках для востребованных в регионе специалистов планируют сдать более 1300 квартир. Цена их аренды будет в два раза ниже среднерыночной.

Первый дом по этому проекту построили на улице Красного Знамени во Владивостоке. Квартиры в аренду получили 13 семей медицинских работников. Для них проживание оказалось в буквальном смысле бесплатным, его цену компенсировал работодатель.

- Мы продолжим такую работу, чтобы медработники были обеспечены жильем и уверены в том, что за их плечами стоит государство. Ведь эти люди выполняют очень важную и нужную работу, - отметил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Большим преимуществом этой программы стало разрешение для арендатора выкупить квартиру. Сделать это получится спустя полгода проживания, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа. При этом выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной, поскольку в нее войдет только себестоимость строительства.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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