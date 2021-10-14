Как помочь дальневосточникам решить "квартирный вопрос"

- "ДОМ.РФ" как инвестор готов зайти с этим на Дальний Восток. Думаю, что данной темой мы плотно займемся в конце года. У нас богатый опыт, мы с СИБУРом подписали соглашение на строительство дома для 600 семей из числа сотрудников Амурского газохимического комплекса, - рассказал гендиректора госкомпании Виталий Мутко.
По его мнению, на оплату жилья человек должен отдавать не больше 35, а лучше 27 процентов своего дохода. Сделать наем квартир доступным поможет субсидирование арендной платы. Для этого необходима помощь региональных властей и местных компаний, которые могут предоставить квартиры сотрудникам в корпоративную аренду.
- Рассматриваем проект строительства таких домов во Владивостоке на вовлеченных в оборот земельных участках, - говорит Мутко. - Кроме того, недавно подписали соглашение с правительством Сахалинской области о финансировании рынка арендного жилья объемом 50 тысяч квадратных метров, региональные власти взяли на себя обязательства по заселению этих квартир.
- Мы субсидируем ставку, чтобы помочь тем, кто нуждается в жилье. Это рыночные методы в сочетании с социальными, - подчеркивает губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
Еще одно подобное соглашение в начале года компания подписала с Магаданской областью. Тогда было принято решение о возведении 100 тысяч "квадратов" арендного жилья для молодых специалистов и переселенцев из аварийных домов в рамках комплексного развития территории "Гороховое поле". Всего до 2030 года там собираются построить 204 тысячи квадратных метров жилья для расселения ветхого фонда.
- Прежде всего это позволит улучшить условия проживания более чем двум тысячам семей, которые получат взамен ветхих и аварийных квартир - современные и комфортные в новом микрорайоне Магадана, - объяснил губернатор региона Сергей Носов. - Приглашенные на работу в регион врачи, учителя и другие специалисты будут обеспечены жильем. Принять участие в программе смогут и крупные предприятия, работающие на территории.
Похожие проекты планируется начать также в городах Амурской области, Камчатского и Хабаровского краев.
Несмотря на то что рынок недвижимости "под наем" с субсидированными ценами в макрорегионе пока не слишком развит, примеры удачных решений в ДФО все же есть. Так, с 2020 года в Приморье запустили программу "Арендное жилье". Только до конца текущего года в ее рамках для востребованных в регионе специалистов планируют сдать более 1300 квартир. Цена их аренды будет в два раза ниже среднерыночной.
Первый дом по этому проекту построили на улице Красного Знамени во Владивостоке. Квартиры в аренду получили 13 семей медицинских работников. Для них проживание оказалось в буквальном смысле бесплатным, его цену компенсировал работодатель.
- Мы продолжим такую работу, чтобы медработники были обеспечены жильем и уверены в том, что за их плечами стоит государство. Ведь эти люди выполняют очень важную и нужную работу, - отметил глава Приморского края Олег Кожемяко.
Большим преимуществом этой программы стало разрешение для арендатора выкупить квартиру. Сделать это получится спустя полгода проживания, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа. При этом выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной, поскольку в нее войдет только себестоимость строительства.