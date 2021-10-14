Маршрут для школьников: Каникулы среди легенд

Среди лучших туристических маршрутов России, отмеченных недавно премий правительства России (миллион рублей), оказался и проект "Бурятия - больше, чем Байкал".

Он объединил несколько связанных между собой туристских программ и тематических проектов, разработанных местными компаниями. Вместе они составили региональный маршрут "Этнокольцо Бурятии".

Два маршрута стали настоящей визитной карточкой республики: "Легенды Бурятии" и детская программа "Легенды Байкала", вошедшая в федеральный проект "Моя Россия". Благодаря ему школьники могут знакомиться с культурой и бытом разных уголков своей страны.

Туроператоры признаются, что программы обеих "легенд" практически идентичны. Туда включены посещение этнокомплексов "Степной кочевник" и "Центр Старообрядцев", центра буддизма России "Иволгинский дацан" и, конечно, отдых на Байкале.

Кстати, изначально проект "Бурятия - больше, чем Байкал" появился, как некий девиз республики. Тогда в регионе только создали министерство туризма и стали уделять пристальное внимание развитию этой отрасли.

Фото: пресс-служба минтуризма Бурятии

- И этот лозунг подхватили все! - вспоминает гендиректор турфирмы Светлана Цыбикдоржиева. - Мы смогли показать туристам, что Бурятия - это, действительно, не только знаменитое озеро. У нас прекрасный народ, разные культуры, разные конфессии. У нас вкусно. У нас дружелюбно. У нас есть очень интересные места.

"Озеро Байкал, безусловно, является жемчужиной России. Но для его сохранения было необходимо снизить антропогенную нагрузку. Поэтому для туристов были разработаны интересные туристические маршруты, в том числе вошедшие в "Этнокольцо". Оно охватывает Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский и Селенгинский районы", - рассказала заместитель министра туризма республики Баярма Цыдыпова.

Фото: пресс-служба минтуризма Бурятии

Не так давно, поделилась она, к нам приезжали коллеги из Корпорации туризма РФ, и они с удовольствием отметили, что в Бурятии действительно есть что посмотреть. Есть горы и озера, есть самобытная культура бурят, старообрядцев, уникальные природные памятники, национальные парки, действительно колорит очень большой. Туристу есть, чем заняться.

Проект по развитию внутреннего и въездного туризма "Бурятия - больше, чем Байкал" начали реализовывать с 2018 года под эгидой министерства туризма Республики Бурятия. Его поддержали турбизнес, научное и образовательное сообщества, органы муниципальных образований и исполнительной власти региона, а также коллеги из регионов России и зарубежных стран.

"У нас очень много интересных идей для развития. Это и экологические туры, и познавательные туры для детей, и интересные событийные мероприятия. Премия пойдет на их реализацию. Появятся новые маршруты, интересные услуги, мы будет проводить благоустройство", - рассказала о планах Светлана Цыбикдоржиева.

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