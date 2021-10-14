Онкобольных с Чукотки предложили отправлять лечиться на Дальний Восток

Проблему нехватки специалистов-онкологов в Чукотском автономном округе эксперты ОНФ предложили решить с помощью медиков соседних регионов. ОНФ направил обращения в министерства здравоохранения Магаданской области и Хабаровского края с предложением о сотрудничестве - чтобы дальневосточные онкодиспансеры и онкоцентры принимали больных с Чукотки.

Инициатива вызвана длительными сроками ожидания необходимого лечения местными онкопациентами, а также отсутствием в автономном округе возможностей по применению некоторых прогрессивных методов терапии.

Кадровая неукомплектованность, отсутствие многих методов лечения и диагностики в окружной больнице и слабая транспортная доступность в районах округа - наиболее острые проблемы оказания помощи больным раком в Чукотском АО. Пациенты, по данным ОНФ, ждут направления в спецучреждения по несколько месяцев.

"ОНФ предлагает направлять больных на лечение, помимо Москвы, Обнинска и Санкт-Петербурга, в медонкоучреждения Магадана, Хабаровска, Якутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, где есть все необходимое для лечения самых распространенных форм онкологии. В настоящее время в регионе на учете состоит чуть более 600 онкологических больных. Каждый год вновь выявленных ориентировочно 130. Из них от 60 до 70 человек нуждаются в обследовании и лечении за пределами региона", - пояснила модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" на Чукотке Наталья Носкова.

После консультаций в департаменте здравоохранения соответствующие предложения были направлены в Минздравы соседних в Чукоткой регионов.