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14.10.2021 06:49
Рубрика: Общество

Основной этап Всероссийской переписи 2021 года пройдет в особом формате

Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 235(8586)
С 15 октября по 14 ноября можно будет ответить на вопросы переписчика лично, а до 8 ноября - заполнить электронный переписной лист на себя и членов семьи на портале "Госуслуги". В Росстате считают, что нововведения сделают процедуру удобной и серьезно повысят качество собираемой информации. Она поможет оценить перемены в российском обществе и расширить представление о его структуре.

Досрочный этап Всероссийской переписи населения в отдаленных и труднодоступных районах стартовал еще прошлой осенью. Так, со 2 ноября по 1 декабря 2020 года переписчики опросили 29,5 тысячи жителей Чукотки. По данным Хабаровскстата, они побывали в селах Анадырского, Билибинского и Чукотского районов, а также в городских округах Певек, Провидения и Эгвекинот.

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- Перепись проходила в штатном режиме. Конечно, сложно было проводить ее в непростой эпидемической обстановке, но жители Чукотки достаточно активно подключились к процессу. Отказов было очень мало - всего три процента, - отметила начальник отдела управления Росстата по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу Людмила Молодковец.

По ее словам, перепись прошла и в 92 труднодоступных поселениях Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, имени Полины Осипенко, Ульчского, Николаевского и Охотского районов Хабаровского края.

Заранее переписали жителей отдаленных районов Республики Саха. Это 291 населенный пункт, где проживают около 120 тысяч человек, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера.

Кстати, в Якутии, как и в других республиках, в ходе предварительной переписи возник вопрос - как будут учитывать национальность? По Конституции РФ каждый гражданин вправе указывать ту, к которой он себя относит независимо от этнического происхождения. Но в Якутии коренные жители используют в обиходе два названия - саха и якут. Значит, их учтут по отдельности?

- При обработке материалов переписи не просто складываются результаты из анкет, а анализируются, чтобы избежать дублирования или, как в данном случае, раздвоения по сути одного признака. Не беспокойтесь, все якуты будут посчитаны вместе. Вопросы о национальной принадлежности и языкам проверяются специалистами вручную, - уточнили в Росстате.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Для основного этапа переписи в регионах формируют штат переписчиков. По традиции привлекают студентов, а также всех желающих поучаствовать. Первые работают в рамках договоров управлений Росстата с вузами, вторые - на основе договоров гражданско-правового характера.

В Хабаровском крае, например, будет 2,3 тысячи переписчиков, из них более тысячи - в столице региона и порядка 450 - в Комсомольске-на-Амуре. Они будут совершать обходы квартир или в составе мобильных бригад посещать крупные предприятия и учреждения. Рядовой переписчик должен опросить 550 человек. За это ему начислят 18,6 тысячи рублей. Труд контролера полевого уровня, у которого в подчинении шесть переписчиков, оценивается подороже - в 38,6 тысячи.

Нынешняя перепись - третья после распада СССР. Ее сначала планировали на 2020 год, но перенесли из-за пандемии COVID-19.

Прямая речь

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики:

- При проведении переписи мы планируем использовать данные разных ведомств - регистр населения, реестр жилых объектов, данные Федеральной налоговой службы, реестры ЗАГСов и другие. Это нужно для повышения качества информации. Сразу поясню: все данные будут обезличенными. По нашему заказу операторы мобильной связи будут выгружать по определенному алгоритму сведения, где и сколько людей находится в определенный интервал времени. Это основа для статистики миграции, в том числе маятниковой.

В регионах Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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