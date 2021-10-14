Первый в Забайкалье сурдо-экскурсовод появится в краеведческом музее

В Забайкальском крае начали реализацию проекта "Мастерская понятных экскурсий", цель которого - обеспечение доступности музеев для людей с нарушением слуха.

- Стартовым мероприятием проекта стали обучение и стажировка первого в Забайкалье глухонемого экскурсовода и сотрудника музея по работе с людьми с нарушением слуха, - рассказала пресс-секретарь министерства культуры Забайкальского края Александра Добрынина. - Занятия проходят в эти дни в Москве в музее "Гараж" и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, где широко представлены инклюзивные практики, в том числе для глухих и слабослышащих людей.

В дальнейшем планируется запись видеоэкскурсии на жестовом языке, подготовка гида по городу Чите, а также других мероприятий для этой особой группы посетителей.

В Забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова констатируют, что люди с нарушением слуха редко посещают учреждения культуры. "Уверены, что наш новый проект "Мастерская понятных экскурсий" создаст благоприятные условия для доступа сообщества глухих и слабослышащих людей к культурному, историческому и природному наследию края", - сообщили в музее.

По информации Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество глухих", в Чите проживает около 400 людей с нарушением слуха, 155 детей-инвалидов по слуху обучаются в местном интернате.