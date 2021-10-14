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14.10.2021 09:51

Почему нужно развивать восточный сектор Севморпути

Текст: Александр Кугаевский (заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета, к.э.н.)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 224(8575)
Сегодня понятие "Северный морской путь" (СМП) в массовом сознании означает трассу морских маршрутов от Мурманска до Берингова пролива, которая проходит в высоких широтах. Они хороши тем, что там больше открытой воды, чем в прибрежной зоне, и ледовые массивы менее прочные, нежели в береговой части.

Одна из линий СМП проходит через пролив Вилькицкого и идет сразу к Тикси. Этому отрезку присвоили название Малый Севморпуть. На самом деле это довольно сложный участок СМП, именно он отвечает за снабжение Якутии, Чукотки и Камчатки. Это жизнеобеспечивающая артерия Республики Саха, роль которой только возрастет при промышленном освоении Арктики.

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Сегодня основные разговоры о Северном морском пути идут вокруг трассы, пролегающей в высоких широтах за Новосибирскими островами. А восточному сектору достается не так много внимания, но он существует сам по себе.

Якутия, как и Чукотский АО, относится к восточному сектору Арктики. Испокон веков якутяне пользовались Северным морским путем - морской "дорогой жизни" для Арктики. До 1990-х годов сюда исключительно по нему - из Владивостока и Мурманска - завозилось до 400 тысяч тонн разных товаров, в том числе дизельное топливо, продовольствие, продукция производственного назначения, строительные материалы. Сегодня этот объем меньше в два раза.

Устойчивое транспортное обеспечение влияет на социально-экономическое развитие территории в целом. Важность Малого Севморпути останется велика на долгие годы. Но стоит отметить, что растет значение и других способов доставки грузов в северные районы.

До 1990-х годов в Арктику по Малому СМП завозилось до 400 тысяч тонн разных товаров. Сегодня этот объем меньше в два раза

В 1970-е годы мы вместе с коллегами доказывали эффективность авиационной транспортировки продуктов питания в арктические районы Якутии. Мы пришли ко мнению: воздушные перевозки экономически оправданны по сравнению с доставкой грузов водным транспортом за счет отсутствия необходимости создавать базы хранения. Тогда же мы доказали эффективность железной дороги для Якутии.

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К теме СМП примыкает тема зимних автоперевозок. Что касается пяти прибрежных районов в арктической части Якутии, там морская и речная транспортная схема работает. Когда мы идем в глубь территории - зону субарктики, туда грузы идут до двух-трех лет. Продукция теряет качество. Возникает вопрос: не проще ли доставлять товары автомобильным транспортом? С завершением строительства автодороги "Колыма" проявится эффективность и зимних автоперевозок в арктические районы. За счет того же фактора - снижения потребности в сезонных хранилищах, уменьшения затрат и потерь. Есть интересные технологии для инновационного обустройства зимников. Если обеспечить работоспособность зимников до пяти-шести месяцев, тогда мы сможем доставлять грузы по трассе "Колыма". Это приведет к сокращению сезонных запасов в пять-шесть раз.

В целом транспортная схема в годы советской власти была отработана до тонкостей, прак­тически не было технологических сбоев. Сегодня вопрос о том, какая логистическая схема будет применяться, открыт. Необходимо провести серию расчетов, смоделировать транспортные потоки и посмотреть, какой вариант будет наиболее выгодным.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия ДФО Чукотский АО ДФО Камчатский край

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