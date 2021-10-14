При пожаре на бетонном заводе в Приморье пострадали два человека

Сообщение о возгорании на бетонном заводе в переулке Заводской в Артеме поступило на пульт пожарной охраны в 9:47 по местному времени, сообщается на сайте приморского главка МЧС.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в кирпичной тридцатиметровой смесенагревательной башне горят полы, пламя от которых перекинулось на обшивку.

Выйти из зоны пожара не успели два человека, они забрались на крышу. Огнеборцы сняли их оттуда с помощью автолестницы. Позже медики диагностировали у пострадавших отравление продуктами горения.

В 10:12 пожар на площади 40 квадратных метров был локализован, а в 10:53 полностью потушен. С огнем боролись 16 человек личного состава на пяти машинах.