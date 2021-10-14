Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров

Пятеро жителей Якутии получили почетные грамоты президента России за организацию аварийно-спасательных работ во время тушения пожаров в республике. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале официальных правовых актов.

"За умелую организацию и проведение аварийно-спасательных работ при тушении лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Александрова Николая Павловича - первого заместителя главы муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия); Винокурова Айыллаана Васильевича - заместителя директора автономной некоммерческой организации "Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)", - говорится в тексте документа.

Награды также удостоились студент Якутского филиала Юридического полицейского колледжа Алексей Леонтьев, глава администрации муниципального образования "Таттинский наслег" Егор Павлов и первый зампредседателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.