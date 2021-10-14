В Якутии на борту самолета родился ребенок

В Якутии на борту санитарного рейса родилась девочка. Самолет L-410 авиакомпании "Полярные авиалинии" перевозил трех беременных женщин из Мирного в Якутск. У одной из них начались преждевременные роды.

- О том, что роды будут принимать в самолете, нам сообщили где-то на 40-й минуте после взлета из аэропорта Мирного, - приводятся на сайте перевозчика слова командира экипажа Валерия Матвейчука.

Для того, чтобы не было перепадов давления, летчики держали постоянную высоту. Они также включили освещение и подняли температуру в салоне. Нарезали круги над Якутском около получаса, пока врачи не дали добро на снижение.

В аэропорту мать и ребенка встретила карета "скорой", которая доставила их в перинатальный центр. Девочка находится на вспомогательной кислородной поддержке, ее состояние улучшается.