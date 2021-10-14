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Рубрика: Власть

В Якутии озаботились проблемами малой авиации

Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 235(8586)
Развивать малую авиацию в Якутии придется с величин, стремящихся к нулю. Сейчас она держится на остатках советского наследия, но они тают на глазах. А без использования легких воздушных судов в регионе площадью три миллиона квадратных километров транспортную доступность не обеспечить.
В советские годы в Якутии летали около 130 Ан-2. Сейчас во флоте двух региональных авиакомпаний имеется лишь восемь этих самолетов. Фото: Мария Васильева В советские годы в Якутии летали около 130 Ан-2. Сейчас во флоте двух региональных авиакомпаний имеется лишь восемь этих самолетов. Фото: Мария Васильева
В советские годы в Якутии летали около 130 Ан-2. Сейчас во флоте двух региональных авиакомпаний имеется лишь восемь этих самолетов. Фото: Мария Васильева

Минувшим летом в парламенте республики была создана рабочая группа, которой поручили определиться: какие самые неотложные меры по развитию малой авиации надо профинансировать из бюджета 2022 года. В качестве главного направления взяли использование легких воздушных судов для охраны лесов от пожаров. Но, как выяснилось недавно в ходе организованного депутатами обсуждения, чтобы добиться узконаправленного прогресса, надо комплексно решать все проблемы, не позволяющие встать на крыло малому авиационному бизнесу.

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На всю Якутию насчитывается лишь пять предпринимателей от авиации. Они владеют самолетами Ан-2, но без экипажей, а потому не имеют сертификатов на выполнение авиационных работ. Пилотов в Якутске обучают, по 25 человек в год, однако в малой авиации они не задерживаются.

- Их готовят, но сравните, какая зарплата на маленьком самолете и на том же "Боинге". Поэтому человек проходит начальное обучение в нашем колледже, едет в Китай, переучивается на управление "Боингом" и зарабатывает деньги уже в иностранной валюте, - объяснил руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Соболев.

Наверное, дело не только в зарплате. Во-первых, по словам председателя республиканской Ассоциации малой авиации Ивана Лукина, экипажи для Ан-2 сейчас в России вообще нигде не готовят, поэтому летают на них люди старшего возраста. Во-вторых, легких воздушных судов в регионе осталось почти столько же, сколько пилотов ежегодно готовит местный колледж, - 31. Для сравнения: в советские годы в республике летали около 130 "кукурузников".

- И даже при таком количестве самолетов местные авиаперевозчики испытывали их нехватку. А сейчас во флоте двух региональных авиакомпаний имеется лишь восемь Ан-2, - отмечает Лукин.

Фото: Правительство Томской области
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Республике надо приобретать самолеты. Но какие? Все надежды связаны с "Байкалом", который создают на замену Ан-2.

- Однако он еще даже не взлетел. И, по моим расчетам, появится не раньше 2025-го. А если учесть, что обычно новые самолеты год-два используются только на грузовых перевозках, к пассажирским перейдем, наверное, лишь в 2026 - 27 годах. Поэтому без импортных машин мы не обойдемся, - считает Лукин.

В дальние села малая авиация когда-то прилетала два-три раза в неделю, потом стала летать раз в две-три недели, а сейчас рейсы бывают раз в месяц и даже реже

Несколько лет назад в рес­публике сложилось сильное лобби, ратующее за приобретение легких самолетов иностранного производства. Сторонникам таких закупок удалось добиться включения в региональный бюджет соответствующей статьи расходов. Предполагалось, что на базе этих воздушных судов под крылом крупной авиакомпании будет создана своего рода служба авиатакси. Однако в 2018-м подоспел проект ТВС-2ДТС, предшественника "Байкала", и на иностранщину тратиться не стали, заключив с будущим производителем соглашение о поставках сразу двухсот отечественных аппаратов. Свое роднее. В итоге нет ни своего, ни иностранного, при этом далеко не факт, что первые "Байкалы" достанутся Якутии - на них претендует Дальневосточная авиакомпания. Она наша общая, дальневосточная, но ее планы не всегда совпадают с нуждами республики.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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- Создатели Дальневосточной авиакомпании видят два направления работы - межрегиональные и внутрирегиональные перевозки. Но под внутрирегиональными подразумевается, к примеру, рейс от Среднеколымска до Якутска. А вот плечо от отдаленного села Березовка до Среднеколымска подвисает, - говорит министр транспорта Якутии Владимир Сивцев.

Таких труднодоступных Березовок, где простаивают авиаплощадки для приема небольших самолетов, в республике 170. По словам Сивцева, 99 из них используются для осуществления социально значимых рейсов, но оснащены в соответствии со всеми требованиями только 11. Остальные надо доводить до ума - устанавливать светосигнальное оборудование, выравнивать взлетно-посадочные полосы.

В том, что деньги на это будут, руководитель парламентской рабочей группы, председатель комитета Ил Тумэна по промышленной инвестиционной и экономической политике Павел Петров не уверен.

- Эта проблема пока не решена. То есть мы должны либо делать взлетно-посадочные полосы, либо закупать новые самолеты, - говорит он.

Пока местные власти стоят перед сложным выбором, авиационные работы, которые могли бы дешево выполнять легкие воздушные суда, приходится оплачивать в десятикратном размере.

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- Миллиард с лишним тратится на санрейсы. При этом за больным отправляется вертолет Ми-8 - 450 тысяч в час стоит этот вертолет. Везет он одного больного и одного врача, больше никого запускать нельзя. Ми-8 предназначен для перевозки более трех тонн грузов. Что творим-то? Мы деньги просто на ветер выбрасываем. Облет паводка. Сидят там чиновник, два помощника, полетели смотреть на реку. 450 тысяч в час опять, - возмущается депутат Виктор Федоров.

…В дальние села, совершенно отрезанные от внешнего мира, в давние годы малая авиация прилетала два-три раза в неделю, потом стала летать раз в две-три недели, а сейчас рейсы бывают раз в месяц и даже реже. И то при условии обратной загрузки. Не на чем летать.

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