В Якутии создали уникальный образовательный проект

Еще год назад жители Горного района Республики Саха (Якутия) не могли представить, что смогут получить востребованную рабочую профессию, не уезжая из дома. В отдаленном районе нет подходящих для этого учебных заведений, за профессиональным образованием надо было оправляться в Якутск. Но все изменилось с запуском проекта "Передвижной учебно-строительный комбинат". Теперь жители могут выучиться на сварщика, каменщика, бетонщика, штукатура или маляра.

С инициативой создания комбината выступило молодежное правительство республики. Проект поддержал и доработал Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Якутии. И 28 января соглашение о его реализации подписали министерство образования и науки РС(Я), министерство строительства, Государственный комитет по занятости населения, администрация Горного улуса, молодежное правительство Якутии и ЦОПП.

- Ваша идея - революционный подход к подготовке рабочих кадров, - заявил тогда министр образования и науки Республики Саха Михаил Сивцев. - Принято считать, что освоить рабочую профессию можно только в стенах образовательной организации, а сейчас мы создаем условия, когда образовательная организация сама выезжает к населению и жители сел смогут получить рабочую профессию, не выезжая из своего улуса.

Обучение разделили на три этапа. Первый - теоретический: учащиеся самостоятельно в дистанционном режиме осваивают базовый материал с помощью лекций, видеоуроков и тестов. Второй - неделя учебной практики. В этот момент в улус приезжает автобус, оснащенный всем необходимым оборудованием и материалами, прибывают преподаватели и мастера производственного обучения.

- Конечно, полноценно учить людей в автобусе нельзя. Поэтому на месте ставится специальный полигон. Это такая палатка, где обустраиваются рабочие места педагогов, - объяснил корреспонденту "РГ" директор ЦОПП Владислав Хабаров. - На этом этапе очень важно содействие администрации района. Ведь ночуют приезжие, конечно, не в палатках. Их размещением занимается район, обеспечивает жильем, питанием.

Последний этап - полтора месяца производственной практики, в ходе которой слушатели могут применить полученные навыки. После они сдают квалификационный экзамен по стандартам WorldSkills, и им выдают документы о присвоении разряда по рабочей профессии.

В первом выпуске было 16 человек. Сейчас все они работают. Правда, не все по новой специальности. У одного из выпускников, как оказалось, были необычные цели.

- Это очень интересный случай. Программа, конечно, в первую очередь направлена на трудоустройство безработных и обеспечение рабочей силой местных производств. В Горном улусе сейчас строится ряд объектов, и нужны рабочие руки. Но мы познакомились там с человеком, которому работа не требовалась, он трудоустроен, - вспоминает руководитель ЦОПП. - Много лет он хотел сам сделать себе забор, и для этого ему надо было научиться сварке. Чтобы пройти обучение, следовало уехать в Якутск, а значит надолго оставить работу. С созданием "Передвижного учебно-строительного комбината" у него появилась возможность пройти обучение, не отрываясь от работы. Новую профессию он получил и забор, кстати, сделал.

Попасть на учебу в первом наборе можно было только платно. Но цену сделали максимально низкой - всего семь тысяч рублей. Для сравнения: в якутских техникумах стоимость подобных программ стартует от 18 тысяч.

Со следующего года получить профессию "на комбинате" можно будет и бесплатно. Авторы проекта выиграли грант главы республики, благодаря этому будет создано 100 бюджетных мест. Кроме того, к программе присоединятся Амгинский и Усть-Алданский районы.

- Отклик от улусов хороший. Думаю, в дальнейшем проект расширится. Он будет востребован и в Арктике, - уверен Хабаров. - Просто нужно понимать особенность нашей республики: многие районы очень отдалены от центра, там нет возможности пройти подготовку на местах. Сейчас мы меняем подход к обучению, когда не человек приходит в образовательную организацию, а она к нему. Это уникальный проект.

Кстати

В "Передвижном учебно-строительном комбинате" не только обучают взрослых, но и проводят профориентационную работу со старшеклассниками. Школьникам рассказывают о том, какие специальности они могут получить, и дают попробовать поработать на профессиональном оборудовании.