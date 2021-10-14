Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров

Почти вся азиатская часть России уже покрыта снегом. "Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он предупредил о резком похолодании в предстоящие выходные.

На юге Хабаровского края и в Приморье после небольших осадков 14 октября начнется понижение температуры воздуха. "В конце недели температурный фон не порадует местных жителей. Температура будет 8-12 градусов, то есть понизится сразу на 7-8 градусов", - цитирует метеоролога ТАСС.

Как ранее писала "Российская газета", активный циклон испортит погоду на юге Дальнего Востока. Почти на всей территории Хабаровского края 16-18 октября прогнозируются мокрый снег, гололедные явления и ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

Все это может вызвать перебои с электроснабжением, а также осложнить дорожную обстановку. Водителям пора сменить летнюю резину на зимнюю.