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14.10.2021 04:22
Рубрика: Происшествия

Житель Владивостока с зажигалкой попытался дважды ограбить алкомаркет

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке сотрудники полиции возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель, пытавшийся дважды ограбить один и тот же магазин алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции обратилась продавец алкомаркета, которая рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему алкоголь и сигареты, после чего ушел.

Фото: iStock
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В тот момент, когда полицейские изымали запись с камер видеонаблюдения, мужчина вернулся и снова, угрожая чем-то, похожим на пистолет, потребовал спиртное. После чего был задержан сотрудниками уголовного розыска, находившимися в соседней комнате.

В отделе полиции 31-летний задержанный местный житель рассказал, что был пьян и совершил поступок необдуманно.

Предметом, которым он угрожал, оказалась зажигалка в форме пистолета.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Мужчина находится по под подпиской о невыезде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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