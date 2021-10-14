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14.10.2021 04:58
Рубрика: Культура

Звезда сериала "Игра в кальмара" побывал во Владивостоке

Текст: Анна Бондаренко

Корейский актер Хо Сон-тхэ, который сыграл одну из главных ролей в нашумевшем сериале "Игра в кальмара" (рейтинг 18+), выложил на своей странице в Instagram фото, сделанное на центральной площади Владивостока. Правда, когда оно было сделано, не ясно.

На фотографии актер позирует в инсталляции матрешки. Фото он сопроводил соответствующим хэштегом.

За сутки публикация набрала более 280 тысяч "лайков" и собрала десятки комментариев от русскоязычных поклонников сериала.

Фото: kinopoisk.ru
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"Россия любит вас", "Лучший", "Добро пожаловать", - писали они, а кто-то предположил, что второй сезон частично будет снят в России. К слову, подписью к следующей публикации актер добавил интриги, подписав ее "Season Ⅱ???".

Хо Сон-тхэ сыграл злодея, игрока под номером 101. В Сети есть информация о том, что он знает русский язык и даже работал несколько лет в российском представительстве LG.

По информации, опубликованной в официальном аккаунте Netflix в Twitter, просмотры южнокорейского сериала "Игра в кальмара" перевалили за отметку в 111 миллионов, что сделало проект самым популярным за всю историю стримингового сервиса.

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