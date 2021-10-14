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14.10.2021 16:18

Бюджет Чувашии на 2021 год увеличили на 5,5 миллиарда рублей

Текст: Сергей Кирсанов
Доходы бюджета Чувашии в этом году увеличиваются на 5 миллиардов 533,6 миллиона рублей и достигают суммарно 73 миллиардов 205,7 миллиона рублей, что на 4,2 процента выше показателей 2020 года. Это следует из законопроекта, который был представлен на очередном заседании республиканского правительства.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как заявил глава региона Олег Николаев, документ необходимо рассмотреть на внеочередной сессии Госсовета Чувашии.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Чтобы все предусмотренные суммы поступили главным распорядителям бюджетных средств к 1 ноября, и чтобы все планируемые мероприятия с использованием дополнительно учтенных средств могли быть реализованы и доведены до получателей в текущем году, - отметил руководитель республики. Он также предложил рассмотреть проект закона о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов на встрече с парламентариями в ставшем уже традиционным формате.

По словам первого заместителя председателя кабмина - министра финансов региона Михаила Ноздрякова, законопроект был подготовлен с учетом исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев и социально-экономического развития региона, которое характеризуется ростом объемов промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, ввода в действие жилья, розничной торговли, платных услуг населению, увеличения заработной платы.

- Показатели социально-экономического развития в текущем году складываются по оптимистическому сценарию, и даже лучше, чем те, которые закладывались при формировании бюджета. В частности, за январь-август оборот розничной торговли идет с темпом роста на 12,9 процента, объем платных услуг - на 17,4 процента. Реальная заработная плата выросла на 4,6 процента, - отметил вице-премьер.

При суммарном повышении доходов республиканского бюджета собственные доходы увеличиваются на 2 миллиарда 650,2 миллиона рублей и прогнозируются на уровне 33 миллиардов 859,2 миллиона рублей. Уровень безвозмездных поступлений стал выше на 2 миллиарда 883,4 миллиона рублей, из них из федерального бюджета - на 2 миллиарда 861,5 миллиона рублей, достигнув отметки в 37 миллиардов 430,5 миллиона рублей. Рост к уровню 2020 года составил почти 2 процента.

При этом расходы бюджета региона увеличиваются на 5 миллиардов 533,6 миллиона рублей, составляя в общей сложности 76 миллиардов 957 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом они повысились на 10,7 процента.

В частности, в казне учтено увеличение средств на здравоохранение (на 1 миллиард 528,6 миллиона рублей), образование (на 895,6 миллиона рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (1 миллиард 180,7 миллиона рублей), дорожное хозяйство (554,9 миллиона рублей).

При этом в расходной части предусмотрены изменения, предусмотренные соответствующими решениями правительства региона. В конце июля за счет дотации на поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ были распределены 700 миллионов рублей. 51 миллион из этой суммы был направлен на реализацию 118 проектов инициативного бюджетирования, 21,7 миллиона рублей на капремонт источников водоснабжения в районах Чувашии.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Поправки в бюджет также предусматривают средства на повышение оплаты труда отдельных категорий бюджетной сферы - 848,4 миллиона рублей, а также дополнительное финансирование мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции - 1 миллиард 439,9 миллиона рублей. Учтены и 650 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий, таким образом, общий объем средств, выделенных на это направление, достиг 1 миллиарда 611,8 миллиона рублей. К слову, в рамках данной программы введено новое направление расходов - установка межквартальных детских игровых комплексов. На эти цели выделяется 250 миллионов рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям при уточнении бюджета увеличиваются на 2 миллиарда 525,6 миллиона рублей и оцениваются в объеме 29 миллиардов 232,3 миллиона рублей, что на 11,9 процента больше уровня 2020 года.

На реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта дополнительно направляются 200 миллионов рублей. Таким образом, общий объем средств, направляемых муниципалитетам на решение данных вопросов в текущем году, составит 700 миллионов рублей.

Госдолг Чувашии на 1 января 2022 года останется без изменений от плановых значений, соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам республиканского бюджета оценивается на уровне 11,2 процента.

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