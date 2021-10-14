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14.10.2021 11:50
Рубрика: Власть

Для участия в фудтех-акселераторе Самарской области подано более 270 заявок

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области продолжается реализация Foodtech Russia Accelerator (Российский Фудтех Акселератор), интенсивной программы, которая дает возможность стартапам и бизнесу напрямую предложить свой продукт топ-менеджерам корпораций-партнеров и провести тестирование на инфраструктуре предприятий. Проекты с готовым продуктом смогут провести оплачиваемый пилот на площадках партнеров. Лучшие проекты смогут продолжить работу с корпорациями и стать поставщиком.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Foodtech Russia Accelerator организован Ассоциацией молочных производителей "Дамол", министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией YellowRockets, при поддержке дистрибьютора "Далимо", продовольственного интернет-магазина "Домашкино", ресторанных сетей и других компаний.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: Повышение рейтингов - результат экономического роста

- Foodtech Russia Accelerator - отличная возможность для разработчиков заявить о своей идее, а для индустриальных партнеров - внедрить передовые, апробированные технологические решения. Мы привлекаем инновационные разработки со всей страны и ближнего зарубежья в Самарскую область, чтобы помочь нашим крупным компаниям успешно развиваться на благо региона, осваивать новые направления работы, расширять продуктовую линейку, совершенствовать производственные процессы, создавать новые рабочие места с комфортными условиями труда и достойной оплатой. В Самарской области развита сфера фудтеха, здесь работают федеральные дистрибьюторы и крупные производители еды, созданы большие ресторанные группы. И мы, посредством акселератора, способствуем их дальнейшему всестороннему росту, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего для участия в акселераторе подано 278 заявок с проектами из 60 городов России, Туркменистана, Казахстана и Беларуси. После экспертизы и изучения разработок профильными аналитиками из корпораций-партнеров к работе в акселераторе допущено 36 стартапов.

Больше всего заявок пришло от проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Перми. Самые популярные направления деятельности стартапов, указанных в описании проектов, стали: Еда будущего и новые продукты, E-commerce, цифровизация общепита, доставка и логистика в Foodtech, Роботизация и автоматизация, цифровизация и автоматизация ритейла, производство БАДов, суперфудов и пищевых добавок, коррекционное питание и цифровые решения для пищевой промышленности.

- Российский рынок фудтеха стремительно развивается и одно из свидетельств этого - наш акселератор. Почти 300 проектов из 60 регионов! Немало интересных идей, некоторые просто отличные. Приятно видеть, что в нашей стране столько нестандартно мыслящих людей, стремящихся делать бизнес сейчас, когда экономическую ситуацию в стране и мире стабильной не назовешь. Нам интересно работать в этом проекте. Искренне надеемся, что часть участников акселератора станут успешными предпринимателями и поднимут нашу экономику и фудтех-рынок, в частности, на новый уровень, - отметила PR-менеджер АМП "Дамол" Лилия Абдуллина.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Стадии, подавших заявку, проектов распределились почти поровну - 84 стартапа организовывают первые продажи, 94 - разработали MVP (минимально жизнеспособный продукт), 100 проектов находятся на стадии масштабирования бизнеса.

По решению экспертов, 36 стартапов продолжат дальнейшую работу в акселераторе. Их задача - после общения с представителями корпораций-партнеров рассчитать экономическое обоснование и приступить к тестовому внедрению. О результатах работы с корпорациями стартапы расскажут в декабре на финальной презентационной сессии. Кстати, в Самарской области поддержку бизнесу на всех этапах реализации проектов в режиме "одного окна" поддержку оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Комментарий

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Российский фудтех каждый год растет на 20-30%. по разным оценкам объем рынка рынка сейчас достигает $1,4 млрд, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы рост остановился. Наоборот, пандемия дала толчок к популяризации новых отраслей и новых рынков. В акселератор пришли заявки из 60 городов - это говорит о том, что в стране много разработок на эту тему. Российские разработчики и производители не отстают от мировых тенденций, а в некоторых моментах наш Foodtech использует самые передовые идеи. Поэтому у российского фудтеха есть все шансы быстро завоевать мир.

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