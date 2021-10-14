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14.10.2021 12:02
Рубрика: Общество

Пензенский губернатор осмотрел строящийся детсад в Городе Спутнике

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Детский сад, рассчитанный на 120 мест из них 40 - ясельных, строится в Городе Спутнике. Подрядчиком выступает строительный холдинг "Термодом". Строительную площадку посетили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор СХ "Термодом" Рафик Ибрагимов.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Строительные работы на объекте начались в марте. На сегодня его готовность составляет почти 70 процентов. Завершить строительство планируется в этом году с опережением сроков. На стройке заняты 50 человек. Идут работы по устройству кровли, покраске фасада, внутренней отделке помещений.

Строительство детсада ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". Стоимость объекта составляет более 127 миллионов рублей.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- В рамках нацпроекта мы строим четыре детсада - в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском и Белинском районах. Эти объекты готовятся к сдаче в декабре. До конца года в Пензенской области мы создадим около 730 дополнительных мест в детских учреждениях - ясельных и дошкольных группах, - пояснил Олег Мельниченко.

В микрорайоне Спутник должна появиться также новая школа.

- В бюджет 2022-2024 годов вошла школа на 2,5 тысячи мест в этом микрорайоне, - сообщил глава региона. - В ближайшее время бюджет будет принят, и здесь начнется работа, проектно-сметная документация уже готова. Пока сдача школы в эксплуатацию намечена на 2024 год, но думаю, получится сделать это гораздо раньше, в 2023-м. Городу Спутнику очень нужна новая школа, чтобы детям не приходилось учиться в несколько смен, чтобы процесс обучения был организован грамотно.

Накануне губернатор заключил соглашение с компанией "Дом.РФ" о предоставлении финансовых ресурсов на реконструкцию и строительство инженерных коммуникаций в регионе.

- Это очень важное для реализации социально значимых проектов соглашение. Мы бились над решением проблемы реконструкции коллектора почти десять лет, пока Олег Владимирович не решил этот вопрос, - отметил генеральный директор холдинга "Термодом" Рафик Ибрагимов.

В ближайшее время застройщикам придется работать во взаимодействии с федеральными структурами, чтобы максимально вписать социально важные объекты в федеральные программы.

Город Спутник - территория с самым высоким в регионе показателем рождаемости. Детское население здесь составляет более девяти тысяч человек, это примерно 60 процентов всего детского населения Пензенского района. Ежегодный прирост продолжается.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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На сегодняшний день в Спутнике работают семь детсадов. Первый корпус детсада был открыт в 2014 году. Он рассчитан на 120 воспитанников. В 2015 году заработал второй корпус на 320 детей. В 2016 году состоялось торжественное открытие третьего корпуса, который стал самым вместительным в Спутнике и одним из самых больших в регионе. Площадь построенного здания - более семи тысяч квадратных метров, он рассчитан на 415 детей. Еще три детских сада на 120 мест были сданы в 2019 году. Седьмой был введен в эксплуатацию в 2020 году, он также рассчитан на 120 мест. Следующий на очереди детсад на 240 мест.

Все они построены по современным стандартам. Есть просторные игровые залы и отдельные спальные комнаты, санитарные зоны с сантехникой соответствующих размеров, кабинеты логопеда, творчества, музыки, физкультурные залы. Для игровых комнат и рекреаций разработали яркие колористические решения.

В двух детских садах есть даже бассейны для юных жителей Спутника. Открыты кружки плавания и оздоровительной гимнастики.

- В Городе Спутнике "Термодом" строит не только дома. Важная часть микрорайона - социальные объекты. Компания подходит к этому ответственно. В каждой новой очереди строительства Города Спутника мы закладываем минимум один социальный объект, - говорит заместитель начальника отдела капитального строительства холдинга "Термодом" Сергей Кузнецов.

Город Спутник растет, и к концу реализации проекта численность его жителей составит около 150 тысяч человек. На сегодня холдинг "Термодом" планирует, что в микрорайоне будут открыты пять школ, 18 детских садов, четыре поликлиники, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса.

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