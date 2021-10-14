Самарские школы отремонтируют с помощью президентской программы

31 школа Самарской области примет участие в президентской программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

Вопрос о ходе подготовки заявок по объектам федеральной программы капитального ремонта учреждений общего образования, инициированной президентом страны, обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Как сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова, под условия федеральной программы попало 31 здание общеобразовательных учреждений региона, расположенных в 17 муниципальных образованиях. При этом 21 школа была заявлена уже на 2022 год.

Общая стоимость программы за весь период до 2026 года составит около 2,5 миллиарда рублей. Согласно условиям, 64 процента будет профинансировано из федерального бюджета, оставшаяся часть - из областного. Благоустройство пришкольных территорий возьмет на себя казна муниципалитетов.

- Сейчас мы готовим подпрограмму и региональный проект, который будет учитывать комплексный подход к ремонту, включающий оснащение учебниками, повышение квалификации педагогов, которые будут работать в отремонтированных зданиях, системы безопасности, в том числе, пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях, - проинформировала глава минобра.

Одним из условий федеральной программы капремонта школ является участие родителей учеников в подготовке и согласовании дизайнерских решений при работе над проектной документацией на капитальный ремонт.

Дмитрий Азаров поручил внимательнее отнестись к подаче заявок на участие в программе.

- Мы в этом заинтересованы. У нас многие школы в сельской местности нуждаются в капитальном ремонте, - подчеркнул глава региона.

Одно из общеобразовательных учреждений, претендующее на капитальный ремонт в 2022 году, - средняя общеобразовательная школа села Красный Яр. Как сообщила директор Светлана Жаднова, в настоящий момент в школе учится почти 1500 детей, трудится 85 педагогов.

Школа состоит из двух корпусов, первый из которых был построен в 1968 году и отремонтирован в 2020-м. Сейчас ждет капитального ремонта и второй корпус, возведенный в 1997 году.

Выпускница школы в селе Красный Яр Александра Прокофьева работает в своей родной школе учителем русского языка и литературы.

- Я всегда знала, что хочу стать учителем и всегда мечтала работать в своей школе, хотя предлагали и школы в Самаре, и в других городах области - рассказала педагог. - Конечно, второму корпусу тоже очень нужен ремонт: когда все новое, и новые знания воспринимаются легче, и находиться в стенах школы приятнее.