Устроивший стрельбу в пермском университете признал вину

Следствие предъявило обвинение студенту по делу о массовом убийстве в пермском университете, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, обвиняемый полностью признал свою вину.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует РИА Новости его слова.

Напомним, что СК попросил суд об аресте фигуранта этого громкого уголовного дела.

Трагедия произошла утром 20 сентября. Студент открыл огонь в пермском госуниверситете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен, после его госпитализировали. В настоящее время самочувствие обвиняемого позволяет проводить с ним следственные действия.